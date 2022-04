Fußreflexzonen: Das muss bei der Massage beachtet werden

Gräfelfing (dpa) - Wenn jemand mit Verdauungsproblemen zu Margarete Hermanns kommt, massiert sie seine Füße und konzentriert sich dabei besonders auf den Mittelfuß. Dieses Vorgehen mag unlogisch erscheinen, hat aber System: Die Heilpraktikerin aus Gräfelfing ist Expertin für Fußreflexzonentherapie.

"Das ist ein alternativmedizinisches Behandlungsprinzip, das schon vor Tausenden von Jahren in China, Indien, Ägypten und bei einigen Indianerstämmen praktiziert wurde", erklärt sie. "Es basiert auf der Theorie, dass sich der menschliche Körper in den Füßen widerspiegelt, wobei jeder Körperteil an eine bestimmte Stelle des Fußes gekoppelt ist."

Anwendung und Wirkprinzip ähneln der Akupressur

Anwendung und Wirkprinzip ähneln der Akupressur: Ist eine Reflexzone auffällig, etwa weil sie wehtut oder verhärtet ist, gilt das als Anzeichen dafür, dass mit dem zugehörigen Organ etwas nicht in Ordnung ist.

Im Umkehrschluss soll eine gezielte Druckmassage der Reflexzonen einen Reiz an die jeweiligen Zielorgane geben und sie bei Heilungsprozessen unterstützen. Durchblutung und Stoffwechsel, so die Idee, werden dadurch gefördert.

Nach der Lehre der Fußreflexzonen sind alle Organe und Körperteile über Energiebahnen mit den Füßen verbunden. Foto: dpa-infografik dpa

Nachdem die Fußreflexzonentherapie lange mündlich weitergegeben worden war, systematisierte William Fitzgerald sie um 1913: Der amerikanische Arzt hatte beobachtet, dass die Ureinwohner seines Landes bei Erkrankungen und Schmerzen bestimmte Punkte am Fuß massierten und so Besserung erzielten. Er überprüfte in Studien, welche Punkte mit welchen Organen korrespondierten. Dieses Raster, das später noch um drei Querzonen ergänzt wurde, bildet das Koordinatensystem der Therapie: Es zeigt die genaue Position der Reflexzonen am Fuß an.

Die Reflexzonen am Fuß. Grafik: VS

Der Großteil liegt an den Fußsohlen, einige sind an den Seiten und am Fußrücken bis zum Knöchel hin angeordnet. Wie das gemeint ist, könne man sich am besten vorstellen, wenn man die Füße als Abbild eines sitzenden Menschen betrachtet, erläutert Hermanns: "Die Zehen sind der Kopfbereich, der Vorfuß mit dem Ballen Schultern und Brustkorb, der Mittelfuß Bauch und Rücken, die Ferse der Beckenbereich und so weiter." In diesem Mikrosystem finden sich die rechte Körperhälfte am rechten und die linke am linken Fuß wieder. Die Organe, Nerven, Muskeln, Knochen und Gelenke - oder besser gesagt ihre Bezugspunkte - sitzen spiegelbildlich da, wo sie auch im Körper sind.

"Gearbeitet wird mit den Fingerkuppen, vor allem mit der des Daumens und des Zeigefingers", sagt Reinhard von Neipperg, Vorsitzender des Internationalen Lehrerverbandes für Reflexzonentherapie am Fuß. "Mit ihnen setzt der Therapeut Impulse in die Reflexzonen, wobei die Kraft aus den Armen kommen sollte."

Gearbeitet wird mit den Fingerkuppen, vor allem mit der des Daumens und des Zeigefingers Reinhard von Neipperg

In der ersten Sitzung wird so zunächst der Befund erhoben. Das heißt: Die Reflexzonen werden auf Auffälligkeiten wie Schmerzen geprüft. Dann wird therapiert, wobei die angewandten Grifffolgen je nach Diagnose und Behandlungsziel langsam und weich oder schnell und kräftig sind.

Akuten Schmerzzustand lindern

Ersteres ist zum Beispiel gefragt, wenn man ein Organ beruhigen oder einen akuten Schmerzzustand lindern will. Zweites, wenn es darum geht, einen Körperteil in seiner Funktion anzuregen oder zu stärken.

"Das Spektrum von Krankheiten und Beschwerden, bei denen die Fußreflexzonentherapie zum Einsatz kommt und positive Effekte zeigt, ist weit", sagt von Neipperg. In einigen Bereichen habe sie sich aber besonders bewährt, etwa bei Magen-Darm-Problemen, Stoffwechselstörungen, Gelenk-Erkrankungen oder Schmerzzuständen.

Nervenbahnen oder Energieströme

"Dass die Fußreflexzonentherapie funktioniert, sieht man in der Praxis immer wieder. In der konventionellen Medizin ist sie aber nach wie vor umstritten", erklärt Reinhard Stange, Leitender Arzt der Abteilung Naturheilkunde des Immanuel-Krankenhauses Berlin. Ein Grund dafür sei die dürftige Forschungslage. Fakt ist, dass es bisher lediglich Theorien zu der behaupteten reflektorischen Fuß-Körper-Verbindung gibt. So wird etwa spekuliert, dass sie durch Nervenbahnen oder Energieströme hergestellt werde oder mit einem elektromagnetischen Resonanzphänomen zu tun habe. Eindeutige wissenschaftliche oder anatomische Beweise für die Existenz der Fußreflexzonen und ihre Zuordnung zu bestimmten Organen fehlen bislang.

Mancher Schulmediziner spricht der Therapieform ihre Wirksamkeit daher ab. Zu Unrecht, findet Stange. Denn die Wirksamkeit lasse sich auch ohne die exakte Theorie der Wirkungsvermittlung nachweisen.

Und es gab in den vergangenen Jahren einige kleine Studien, die der Fußreflexzonentherapie positive Effekte auf bestimmte Krankheitsbilder bescheinigten und dabei den Fußzone-Organ-Bezug bestätigten: So zeigten Forscher der Uni Innsbruck, dass man durch Druckstimulation der Zone, die laut Reflexzonentheorie den Nieren zugeordnet ist, deren Durchblutung anregen kann. Das fördert deren Entgiftungsfunktion.