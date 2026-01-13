Ohne viel Schnörkel und doch so lecker. Das Prinzip für die bodenständige Küche in Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich treffend an diesem simplen und kurzen Hähnchen-Rezept.

Die fruchtig-säuerliche Note von Sanddornnektar verleiht dem Geflügelgericht nicht nur den Namen, sondern dem Sanddornhähnchen auch eine wunderbare Frische.

Leipzig - Ausgerechnet die Beeren eines dornigen Strauchs, der auf kargen Böden entlang der Küsten- und Dünenlandschaften sowie an Flussauen wächst, sorgen für ein leicht exotisches Aroma. Die Sanddornbeeren, wegen ihrer geballten Ladung an Vitamin C auch Zitrone des Nordens genannt, nutzt man in der Küche des nordöstlichen Bundeslandes meist als Saft, Püree oder Konfitüre – denn pur wären sie zu sauer.

Beim Kochen wirken sie ähnlich wie Zitrone oder Orange, nur herber und eben regionaler. Als Hauptakteur in der Marinade geben sie einem aromatischen Gericht sogar den Namen. Dabei handelt es sich um das Sanddornhähnchen, das in Mecklenburg-Vorpommern besonders beliebt ist.

Koch und Buchautor Torsten Kleinschmidt hat dafür ein kurzes und knackiges Rezept in petto, bei dem der Sanddorn voll seine fruchtig-säuerliche Note ausspielen kann und dem Geflügel eine wunderbare Frische verleiht. Das Rezept stammt aus seinem Buch „Die besten Rezepte aus Mecklenburg“ und geht so:

Zutaten für 4 Hähnchenbrustfilets - für 2 bis 4 Personen:

4 Hähnchenbrustfilets à 150 g

200 ml Sanddornnektar

4 EL Rapsöl

Rapsöl zum Braten

Pfeffer, Salz

4 EL mittelscharfer Senf

Zubereitung:

1. Die Hähnchenbrustfilets müssen mindestens 12 Stunden marinieren. Für die Marinade Sanddornnektar, Rapsöl, Pfeffer, Salz und Senf verrühren. Die Hähnchenbrustfilets mit der Marinade bedeckt am besten über Nacht im Kühlschrank marinieren lassen.

2. Die Filets 30 Minuten vor dem Braten oder Grillen aus dem Kühlschrank nehmen. Mit Salz und Pfeffer gewürzt in erhitztem Rapsöl braten oder auf dem Grill zubereiten.