Magdeburg (vs) - Nicht nur im Sommer ist der Genuss von Eis besonders beliebt. Doch von einer Sorte sollten Verbraucher lieber die Finger lassen, wie das Portal Lebensmittelwarnung.de warnt.

Konkret soll es sich bei dem Produkt um ein Fertigeis der Firma Häagen Dasz handeln. In den Packungen von "Favourite Selection" in der Packungsgröße 4 x 95 ml mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen 04.03.2023 und 29.04.2023 kann offenbar nicht ausgeschlossen werden, das ein hochgiftiger Stoff in das Lebensmittel gelangt ist.

Die Rede ist von Spuren von 2-Chlorethanol (2CE). Der Stoff kann bereits, über die Haut aufgenommen, tödliche Folgen haben. Er hinterlässt keinerlei Reizung auf der Haut, dafür aber auf den Schleimhäuten, und ist durchsichtig. Zudem besitzt er selbst einen eher angenehmen Geruch. Dieser Stoff wird außerhalb Deutschlands oft bei der Sterilisation von Lebensmitteln eingesetzt. Hierzulande ist der Einsatz des Stoffs seit 1981 verboten.