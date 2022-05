Grillen: Diese 5 Fehler sollten Sie vermeiden

Steaks grillt man lieber nur kurz in der größten Hitze und parkt sie dann am kühleren Rand. Foto: Christin Klose/Symbol/

Magdeburg/DUR/lb - Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse: Beim Grillen sind dem Gaumen keine Grenzen gesetzt - allerdings sollten einige Dinge für die Gesundheit beachtet werden.

Diese 5 Fehler beim Grillen, die schädlich für die Gesundheit sind:

1. Dreckiger, verkrusteter Grillrost

Nach einem ausgelassenen Grillabend, der hin und wieder auch mal bis in die späten Abendstunden andauern kann, haben die Wenigstens noch die Lust, den Grill gründlich zu reinigen. Das sollte dann aber spätens beim nächsten Mal passieren, denn die Überbleibsel von Fleisch, Marinade oder Gemüse laden Bakterien dazu ein, sich noch einmal zu bedienen. Demnach gilt: Lieber den Rost mit einer robusten Stahlbürste reinigen, so lange er noch warm ist.

2. Falsche Anzündmittel

Es ist besser einen großen Bogen um Flammenbeschleuniger wie Spiritus, Benzin oder Lampenöl zu machen. Beim Verbrennen dieser Stoffe werden gefährliche Gase freigesetzt, die nicht nur den Geschmack des Grillguts beeinflussen, sondern auch körperliche Schäden hinterlassen können.

Beim Zünden von Spiritus und Co. entsteht ein hoch explosives, brennbares Luft-Gas-Gemisch. Es verbreitet sich, ähnlich wie eine Glocke, über dem Grill und kann bei Verpuffung zu gefährlichen Verletzungen führen. Hervorragende Alternativen: Anzündkamin oder Heißluftpistole.

3. Gepökeltes Fleisch grillen

So lecker ein knuspriges Wiener Würstchen vom Grill auch schmeckt, so gesundheitsschädlich können sie auch sein. Bei gepökelten Lebensmitteln wie Kasseler, Fleischwürsten, Wiener Würstchen oder Leberkäse wandelt sich das darin enthaltene Nitrit bei großer Hitze zu gesundheitlich bedenklichen Nitrosaminen um. Das gilt auch für geräucherte Lebensmittel. Nitrosaminen gelten als krebserregend.

4. Mit Bier ablöschen

Es soll dem Grillgut eine besondere Note verpassen und außerdem riecht es beim Ablöschen gut: Bier. Doch das sollte besser nicht getan werden. Das Bier wirbelt die Asche auf und es entstehen starke Rauchwolken, die polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe enthalten. Diese Kombination gitl ebenfalls als krebserregend. Die bessere Lösung: das "brennende" Grillgut lieber an die Seite legen. Wer auf das Bieraroma nicht verzichten möchte, kann das Grillgut auch vorab darin marinieren.

5. Grilldauer überschreiten

Verkohlte Stellen am Grillgut gelten als krebserregend - und da ist was dran. Laut der Deutschen Krebsforschung entstehen an genau diesen Stellen sogenannte heterozyklische aromatische Amina (HAA), die zu Gewebeveränderungen im Dickdarm führen und so zu bösartigen Tumoren heranwachsen können. Vor dem Verzehr sollten die angebrannten Stellen demnach besser entfernt werden.