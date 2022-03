jUCKEN UND aUSSCHLAG Scheidenpilz: Ursachen, Symptome, Test- und Behandlungsmöglichkeiten

Fast jede Frau leidet mindestens einmal in ihrem Leben an Scheidenpilz. Woran man die Infektion erkennen kann, was die Ursachen sind, und wie man sie behandeln kann.