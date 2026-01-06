Lust auf Abwechslung? Aus Rotkohl entsteht mit wenigen Zutaten ein fruchtig-würziges Süppchen. Das Rezept überrascht mit Röstaromen und leichter Frische.

Rotkohl muss nicht immer klassisch geschmort werden: Auch als Suppe mit Apfel und Kokosmilch bringt er Abwechslung auf den Tisch.

Berlin/Bonn - Sie haben noch einen halben Rotkohl von den Feiertagen übrig? Das macht nichts. Wenn er im Gemüsefach des Kühlschranks lagert, hält er sich dort laut Bundeszentrum für Ernährung bis zu drei Wochen. Was aber tun, wenn man auf die klassische Schmorvariante mit Essig, Zwiebeln, Äpfeln, Nelken, Wacholder und Lorbeer keine Lust mehr hat?

Das ist kein Problem. Denn der kalorienarme, Vitmanin-C-reiche Rotkohl kann auch anders - etwa zusammen mit Apfel und Kokosmilch zu einem leichten Süppchen werden.

„Deutschland - Mein Garten“, die Verbraucherkampagne der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (BVEO) hat ein passendes Rezept für die Suppe. Und so wird sie gemacht:

Zutaten für 4 Personen:

EL Olivenöl

2 Lorbeerblätter

0,5 TL Cumin

2 cm Stück Ingwer

250 g Kartoffeln (festkochend)

1 rote Zwiebel

1 Apfel

200 ml Gemüsebrühe

400 ml Kokosmilch

500 g gerösteter Rotkohl

Meersalz und Pfeffer

60 g veganer Joghurt

0,5 Bund Petersilie

Zitronensaft

zusätzlich zum Rösten des Rotkohls:

2 Knoblauchzehen

2 EL Tomatenmark

8 EL Olivenöl

2 TL Cumin (Kreuzkümmel)

1 TL Cayennepfeffer

1 TL Meersalz

Zubereitung: