Nussig, süßlich, mehlig: Heiße Maronen sind ein Klassiker auf dem Weihnachtsmarkt. Den Genuss kann man auch zu Hause haben - ohne Gedränge und kalte Füße. Eine Anleitung.

Maronen wie vom Weihnachtsmarkt? - So gelingen sie zu Hause

Im Backofen können Maronen selbst geröstet werden. Zuvor sollten sie mit einem scharfen Messer über Kreuz eingeschnitten werden.

Berlin - Na, in der Gemüseabteilung um die Maronen herumgeschlichen - und doch nicht zugegriffen, weil Sie keine Ahnung haben, wie man sie zu Hause zubereitet? Das ist kein Hexenwerk. Wir verraten, worauf es beim Kauf und beim Rösten von Esskastanien ankommt.

Der Schütteltest: So erkennen Sie frische Maronen

Damit die Esskastanien zu Hause mindestens genauso gut schmecken wie auf dem Weihnachtsmarkt, sollte man möglichst frische Exemplare kaufen.

Hier hilft der Schütteltest: Klingt die Marone dabei hohl, ist der Kern vertrocknet, erklärt das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). Dann ist die Esskastanie meist nicht mehr genießbar. Besser: pralle und glänzende Früchte mitnehmen.

Wer die Esskastanien nicht direkt verarbeitet, bewahrt sie am besten in einem Beutel mit Luftlöchern im Kühlschrank auf. So halten sie bis zu zwei Wochen lang. Bei Zimmertemperatur hingegen trocknen sie rasch aus.

Drei Schritte: So gelingen Maronen wie vom Weihnachtsmarkt

Frische Maronen ergattert? Sehr gut. Das BZfE verrät, wie man sie nun im Backofen röstet.

Vorbereiten: Die spitzen Enden der Esskastanien entfernt man mit einer Schere. Anschließend wird die Schale bis zum Fruchtfleisch kreuzweise eingeritzt - am besten mit einem scharfen Küchenmesser. Das erleichtert später das Schälen und vermeidet, dass die Früchte im Ofen explodieren.

Rösten: Dafür wandern die Maronen auf einem Backblech bei 175 bis 200 Grad in den Ofen, und zwar für 20 bis 30 Minuten. Tipp: Ein hitzebeständiges Schälchen mit Wasser in den Ofen stellen, damit die Esskastanien nicht austrocknen.

Schälen: Die Einschnitte springen auf? Die Schale wird dunkler? Dann dürfen die Maronen aus dem Ofen. Das Schälen erledigt man am besten, solange die Maronen noch warm sind - dann löst sich nämlich auch die bittere Samenhaut leichter.

Übrigens: Ihre typische Süße bekommen die Maronen erst, wenn sie gegart werden. Dann wird die Stärke nämlich in Zucker umgewandelt, wie die Verbraucherzentrale Bayern erklärt.

Maronen können nicht nur ein Snack sein

Klar, heiße Maronen sind ein toller Snack. Wer mag, kann die gerösteten Esskastanien aber auch in winterliche Gerichte einbauen. Hier kommen drei Ideen: