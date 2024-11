Halle (Saale). - Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten beim Menschen. Mehr als die Hälfte der Masern-Fälle in Deutschland treten laut Medienberichten bei Jugendlichen und Erwachsenen bis zum Alter von 40 Jahren auf. Und die Krankheit ist nicht nur weltweit, sondern auch in Deutschland wieder auf dem Vormarsch.

In Deutschland wurden bis Ende September 2024 laut Robert Koch-Institut (RKI) bislang 553 Masernfälle gemeldet. Betroffen waren in den meisten Fällen Kinder in den ersten zwei Lebensjahren, aber auch Menschen aus anderen Altersgruppen wie etwa 25- bis 30-Jährige. 2024 sei bislang kein Todesfall infolge einer Masernerkrankung gemeldet worden

Masern: Krankheit kann bei Kindern und Erwachsenen schwer verlaufen

Bei Kindern wie auch Erwachsenen kann die Erkrankung schwer verlaufen und mit Komplikationen einhergehen. Deshalb ist eine Impfung wichtig.

Masern-Impfung bei Kindern - meist gibt es die MMR-Kombi

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Masern-Impfung für alle Kinder. Es werden zwei Impfstoffdosen verabreicht. Babys und Kleinkinder sollten die erste Impfung dabei im Alter von 11 bis 14 Monaten erhalten. Die zweite Impfung sollte frühestens vier Wochen nach der ersten Impfung, ungefähr im Alter von 15 bis 23 Monaten durchgeführt werden.

Die Stiko empfiehlt die Masern-Impfung als MMR-Kombinationsimpfung. Das heißt, dass mit der Impfung gemeinsam gegen Masern, Mumps und Röteln geimpft wird.

Masern-Impfung bei Erwachsenen - dringend empfohlen und machmal Pflicht

Es wird auch allen Erwachsenen, die nach 1970 geboren sind und nicht beziehungsweise in der Kindheit nur einmal gegen Masern geimpft wurden, eine einmalige Impfung gegen Masern empfohlen.

Personen, die darüber hinaus in bestimmten Berufen arbeiten, müssen nach dem Masernschutzgesetz mindestens zwei Masern-Impfungen oder ein ärztliches Zeugnis über eine ausreichende Immunität gegen Masern nachweisen.

Das betrifft Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Kindertagespflege, oder auch Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünften, oder in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern, Arztpraxen, oder in bestimmten Heilberufen tätig und nach 1970 geboren sind.