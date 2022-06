Mineralöl im Schokoladeneis: Diese Sorte fiel bei "Ökotest" durch

Schokoladeneis bietet im Sommer eine leckere Abkühlung. Ökotest prüfte insgesamt 20 Marken und fand in einer Sorte Mineralöl.

Halle (Saale)/DUR/jsp - Egal ob von der Eisdiele um die Ecke oder aus dem Supermarkt, Schokoladeneis gehört zu den beliebtesten Sorten der Deutschen. Bei einer Sorte ist diesen Sommer allerdings Vorsicht geboten, denn es befindet sich Mineralöl darin.

Beim Ökotest schnitt die Sorte "Schoko-Split 6857" der Marke Eismann lediglich mit "mangelhaft" ab. Der Grund: In dem Schokoladeneis wurden Mineralölbestandteile gefunden.

Die Verunreinigung des Speiseeises kann an unterschiedlichen Punkten in der Produktion passiert sein. Teilweise gelangen die Mineralölbestandteile durch die verwendeten Rohstoffe in das Eis. Auch durch Schmiermittel von den Maschinen, die zur Weiterverarbeitung benutzt werden, kann das Eis verunreinigt werden.

Vierzehn Sorten schneiden "sehr gut" ab

Neben der Marke Eismann wurden noch weitere Sorten getestet. Insgesamt nahmen die Tester 20 Sorten genauer unter die Lupe. Dazu gehören zum Beispiel auch Mövenpick, Landliebe, Cremissimo oder Ben & Jerrys. Die vollständigen Testergebnisse sind auf der Webseite von Ökotest zu finden.

Viele der getesteten Sorten können sorgenfrei genossen werden. Insgesamt vierzehn Mal verleiht Öko-Test die Note "sehr gut". Ein Blick auf die Zutaten vor dem Kauf kann sich dennoch lohnen, denn die Inhaltsstoffe und vor allem der Zuckergehalt schwanken von Sorte zu Sorte.