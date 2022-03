Forschern aus England und den USA könnte ein wichtiger Durchbruch im Kampf gegen Pandemien gelungen sein. Wie die Columbia University bekannt gab, haben Forscher herausgefunden, dass spezielles Licht Keime und Viren abtötet und so das Ansteckungsrisiko in geschlossenen Räumen deutlich reduziert.

New York/DUR/slo – Forscher aus den USA und Großbritannien haben ein Licht entwickelt, das die Zahl von Keimen und Mikroben in geschlossenen Räumen drastisch reduziert. Das sogenannte „Fern-UVC-Licht“ (Far-UVC) mache Raumluft „im Wesentlichen so sicher wie die Außenluft“, so der Radiologe David Brenner von der Columbia-Universität in New York. „Der Einsatz dieser Technologie an Orten, an denen sich Menschen in Innenräumen versammeln, könnte die nächste potenzielle Pandemie verhindern“, hofft er.

Dass ultraviolettes Licht Bakterien und Viren abtötet, ist bekannt. Bisherige UVC-Lichtquellen sind allerdings für Haut und Augen gefährlich. Den Forschern gelang es nun, eine Lichtquelle zu entwickeln, die eine kürzere Wellenlänge hat und damit für den Menschen ungefährlich ist.

Neues Fern-UVC-Licht ist für Menschen ungefährlich - für Viren aber tödlich

„Fern-UVC-Licht ist einfach zu installieren, es ist kostengünstig, es ist nicht erforderlich, dass Menschen ihr Verhalten ändern, und Beweise aus mehreren Studien deuten darauf hin, dass es ein sicherer Weg sein könnte, um die Übertragung von Viren, einschließlich des Covid-Virus und seiner, zu verhindern Varianten sowie Influenza und auch mögliche zukünftige Pandemieviren zu stoppen“, sagt Brenner.

In ihrer aktuellen Studie setzten die Forscher das Licht in typischen Büro-Situationen ein. Die Wirkung des Lichtes sei dabei so gut gewesen, als hätte man 184 Mal pro Stunde die Raumluft erneuert. Laut den Autoren der aktuellen Studie hat das Verfahren einen besonderen Vorteil: Es wirke gegen jede Form von Mikroben – ohne dass diese wie bei einem Impfstoff einen Schutz entwickeln könnten.