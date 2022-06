Virus-Mutation Neue Corona-Variante: Was steckt hinter Omikron BA.4 und BA.5?

In Europa breitet sich eine neue Mutation des Corona-Virus aus. Omikron BA.5 wurde die neue Virus-Variante getauft, die in Teilen von Europa bereits für steigende Infektionszahlen sorgt. Besteht auch in Deutschland Grund zur Sorge?