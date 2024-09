Herzhafter Feta und süße Feigen sind eine perfekte Kombination. Besonders gut kommt das Duo in diesem spätsommerlichen Salat zur Geltung.

Hamburg - Wenn Feigen auf Druck leicht nachgeben, sind sie reif und damit bereit für einen großen Auftritt im Salat. Wie wär's mit einem Quinoa-Salat mit Feigen, Feta und grünen Bohnen? Das Rezept dazu hat Kochbuch-Autorin Anne-Katrin Weber für ihr Werk „Deftig vegan für jeden Tag“ entwickelt. Und so geht's:

Zutaten für zwei Personen:

Für den Salat:

125 g Quinoa

Salz

200 g grüne Bohnen

150 g Kirschtomaten

2 Feigen

75 g veganer Feta

4-5 Stängel Minze

Für die Sauce:

1 Biozitrone

3 EL Olivenöl

1 TL Agavensirup

1 TL Chiliflocken

Salz

Zubereitung:

1. Für den Salat die Quinoa in ein feines Sieb geben, unter fließendem Wasser gründlich abbrausen und in einen Topf geben. Mit Wasser bedecken, salzen und 15 Minuten kochen.

2. Währenddessen die Bohnen putzen, waschen, in kurze Stücke schneiden, nach 8 Minuten Kochzeit zur Quinoa geben und noch etwa 7 Minuten mitkochen. Quinoa und Bohnen in ein Sieb abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen.

3. Inzwischen die Tomaten waschen und in Scheiben schneiden. Feigen waschen und in Spalten schneiden. Den Feta würfeln. Minze waschen und die Blätter zerzupfen. Alles in eine Schüssel geben und die Quinoa-Bohnen-Mischung unterheben.

4. Für die Sauce die Zitrone heiß waschen, trocken tupfen, die Schale fein abreiben und den Saft auspressen. Zitronenschale, 3 EL Zitronensaft, Olivenöl, Agavensirup, Chiliflocken und etwas Salz verquirlen. Über den Salat träufeln, mischen und einige Minuten ziehen lassen. Dann abschmecken, in zwei Schalen füllen und genießen.