Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Schlag-Trick für Kopfsalat funktioniert, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin - Ein frischer Salat gehört für viele zur schnellen Küche. Doch bevor er auf dem Teller landet, wartet oft eine kleine Geduldsprobe: Die Blätter vom bitteren Strunk zu zupfen, ohne dass am Ende der ganze Kopf auseinanderfällt. Lässt sich das Herzstück einfacher entfernen?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Beim Kopfsalat soll es besonders unkompliziert gehen: Durch einen kräftigen Schlag soll sich der Strunk mühelos entfernen lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Schlag-Trick für Kopfsalat in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Salatkopf mit dem Strunk nach unten kräftig auf eine feste, glatte Arbeitsfläche oder ein Schneidebrett schlagen. Den Strunk anschließend mit der Hand einfach herausdrehen oder herausziehen.

Fazit: Der Hack funktioniert ausgezeichnet - ein Schlag genügt und der Strunk lässt sich ganz einfach vom Salatkopf lösen. Die Blätter bleiben dabei weitgehend unversehrt und können direkt weiterverarbeitet werden.