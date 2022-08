Salben, Dusche, Feuchttücher: Das hilft, wenn der Po juckt

Juckreiz am After ist besonders unangenehm - auch weil sich Betroffene oft dafür schämen. Ein Proktologe verrät, wie sich die Beschwerden lindern lassen.

Zinkhaltige Salben eignen sich gut, wenn es darum geht, Juckreiz zu lindern - auch am Po.

Freiburg - Wenn's juckt, kann man kaum an etwas anderes denken. Besonders unangenehm ist es, wenn die Haut am Po betroffen ist.

Selten ist das übrigens nicht: Da die Haut am After besondres empfindlich ist, können schon kleine Reizungen für fieses Jucken oder Brennen sorgen. Darauf weist der Freiburger Proktologe Bernhard Strittmatter in der Zeitschrift „Apotheken Umschau“ hin (Ausgabe B 8/22).

Feuchttücher können die Haut zusätzlich reizen

Um den Juckreiz zu lindern oder gar nicht erst entstehen zu lassen, ist eines wichtig: den Analbereich nach dem Toilettengang schonend zu reinigen. Feuchtes Toilettenpapier ist dafür laut Strittmatter allerdings keine gute Wahl. Dessen Inhaltsstoffe können die Haut weiter reizen. Er rät zur Nutzung einer Podusche.

Auch eine zinkhaltige Salbe aus der Apotheke kann die Haut beruhigen. Bessert sich der Juckreiz nicht, sollte man keine Scheu haben, einen Termin in einer proktologischen Praxis auszumachen, um der Ursache auf den Grund zu gehen.

Denn möglicherweise stecken vergrößerte Hämorrhoiden hinter den Beschwerden, so Strittmatter. Oder eine Infektion mit Bakterien oder Pilzen. Nutzt man dann eine Salbe mit einem passenden Wirkstoff, stehen die Chancen gut, dass sich der Juckreiz rasch bessert.