Inspiriert vom Töpfe gucken in einer kleinen griechischen Taverne, zauberte Food-Bloggerin Doreen Hassek eine ungewöhnliche Lasagne mit Fetawürfeln und Schafskäsegewürz.

Berlin - Urlaub bedeutet für mich nicht nur Entspannung, sondern vor allem Land und Leute kennenzulernen. Dazu gehört für mich auch, in die kulinarischen Besonderheiten der Region einzutauchen und dahingehend meinen geschmacklichen Horizont zu erweitern.

Im Süden von Kreta gibt es ein kleines Restaurant, von dem aus man einen traumhaften Ausblick über eine wunderschöne Bucht hat. Dort erhält man keine Speisekarte, sondern wird vom Kellner direkt in die Küche geführt, wo dann etliche Deckel gehoben werden und man sich direkt aus den Töpfen sein Essen auswählen kann. Ich liebe so was.

Von der kleinen Taverne auf Kreta inspiriert, stammt auch mein heutiges Rezept, das nicht nur Vegetarier begeistern wird, denn es schmeckt vor allem eines - so wunderbar mediterran.

Zutaten für 2 Personen:

3 Fenchelknollen mit Grün

2 Zwiebeln

75 g getrocknete Tomaten ohne Öl

200 g Babyspinat

300 g Feta

1 Becher Crème légère

1 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

Schafskäsegewürz

4 Lasagneplatten

Zubereitung:

Die getrockneten Tomaten in einer kleineren Schüssel mit kochendem Wasser übergießen und einweichen lassen.

Den Fenchel waschen, den Strunk entfernen und in schmale Streifen schneiden. Das Grün hacken und beiseitestellen. Die Zwiebeln putzen und ebenfalls in schmale Streifen schneiden. Beides in einer Pfanne mit dem Olivenöl bei mittlerer Hitze anbraten und immer mal wieder mit dem Wasser der getrockneten Tomaten ablöschen. Mit Salz, Pfeffer und dem Schafskäsegewürz deftig abschmecken. Zwischenzeitlich schon mal den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

Wenn der Fenchel etwas gegart ist, aber noch gut Biss hat, den gewaschenen Babyspinat dazugeben, kurz zusammenfallen lassen und die Pfanne vom Herd nehmen.

Die getrockneten Tomaten und den Feta in kleine Würfel schneiden. Ungefähr 1/4 des Fetas beiseitestellen. Den restlichen Feta und die getrockneten Tomaten unter die Fenchel-Spinat-Mischung heben.

Nun wird begonnen, die Lasagne zu schichten: In eine geeignete Auflaufform eine Schicht der Gemüse-Feta-Mischung verteilen, so dass der Boden bedeckt ist. Einige Kleckse von der Crème légère darüber verteilen und mit zwei Lasagneplatten abdecken. Den Vorgang wiederholen. Die weitere und letzte Schicht der Gemüse-Feta-Mischung vollständig mit Crème légère bestreichen, den restlichen Feta darauf verteilen und mit dem kleingehackten Fenchelgrün bestreuen.

Die Lasagne in den Ofen schieben und dort auf mittlerer Schiene 30 – 40 min backen. Wenn die Lasagneplatten gar sind, was man gut mit einem Holzstäbchen testen kann, kann die Lasagne aus dem Ofen genommen und anschließend serviert und genossen werden. Guten Appetit!

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/