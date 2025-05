Wer bloß keinen Sonnenbrand und Hautkrebs riskieren will, greift zu Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor 50 oder 50+. Was draufsteht, steckt aber längst nicht immer drin, zeigt ein „Öko-Test“.

Frankfurt/Main - 50 oder sogar 50+: Nicht alle Sonnencremes lösen den hohen Lichtschutzfaktor ein, den sie auf Tube oder Flasche versprechen. Das zeigt eine Untersuchung der Zeitschrift „Öko-Test“ (Ausgabe 6/2025). Und die geht mit einer Premiere einher: Zum ersten Mal bestimmten die Testerinnen und Tester den Lichtschutzfaktor von Sonnenschutzmitteln.

Hintergrund ist, dass zuverlässige Messungen bislang nur auf echter Haut am Menschen möglich waren. Darauf hatten die Testerinnen und Tester verzichtet. „Wir wollten niemanden wegen unserer Tests einem Risiko für Hautschäden aussetzen“, schreiben sie. Nun gibt es eine neue Prüfnorm, die aussagekräftige Messungen ermöglicht - und für die keine Haut gefragt ist.

Wenn LSF 50 draufsteht, aber nicht einmal LSF 20 drinsteckt

26 Sonnencremes mit hohem oder sogar sehr hohem Schutz hat „Öko-Test“ auf diese Weise untersucht. Gewisse Abweichungen zwischen ausgelobtem und gemessenen Lichtschutzfaktor ließen die Testerinnen und Tester zu. Bei 15 Produkten ist der Lichtschutzfaktor „Öko-Test“ zufolge in Ordnung. Eine Sonnencreme erreichte sogar einen höheren Lichtschutzfaktor als ausgelobt.

Die restlichen 11 Produkte konnten weniger überzeugen. 10 erreichten weniger als drei Viertel der ausgelobten Schutzleistung. Eines schaffte nicht einmal ein Drittel. Heißt konkret: Bei diesem Produkt lag der Lichtschutzfaktor unter 20 - Note: „mangelhaft“.

Fünfmal wurde verbotener Weichmacher gefunden

Was die Testerinnen und Tester ebenfalls interessierte: Stecken bedenkliche Inhaltsstoffe in den Produkten - allen voran der verbotene Weichmacher DnHexP?

Er kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. In Sonnencremes gelangt er als Nebenprodukt, das bei der Herstellung des UV-Filters DHHB entstehen kann - aber nicht muss. Das zeigt auch die „Öko-Test“-Untersuchung: Neun Sonnencremes im Test enthalten DHHB, sind allerdings frei von dem Weichmacher.

Die Tester wurden allerdings auch fünfmal fündig: In vier Sonnencremes entdeckten sie DnHexP nur in Spuren, was keine Abwertung mit sich bringt. In einer Creme steckte der Weichmacher jedoch in einer Menge, die ihr die Note „mangelhaft“ einbringt. Immerhin: Von keiner der nachgewiesenen DnHexP-Mengen geht „Öko-Test“ zufolge eine unmittelbare Gesundheitsgefahr aus.

Die Testsieger sind vergleichsweise günstig

Ohne Bedenken cremen und sich gut vor der Sonne schützen: Das ist mit so einigen Sonnencremes möglich. Zwölf schneiden mit der Note „gut“ ab. Und es geht noch besser: Zwei Sonnencremes bewertet „Öko-Test“ als „sehr gut“. Die beiden Testsieger sind vergleichsweise günstig - es handelt sich um folgende Produkte: