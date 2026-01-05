Im Winter darf die Sonnencreme hinten im Badezimmerschrank verschwinden? Nein, wer in den Bergen unterwegs ist, hat sie besser dabei. Was es für guten Schutz noch braucht.

Regelmäßiges Nachcremen nicht vergessen: Schnee reflektiert bis zu 90 Prozent der Sonnenstrahlen und erhöht das Sonnenbrandrisiko.

Salzgitter - Ein Sonnenbrand mitten im Winter? Wer sich an sonnigen Tagen in den Bergen aufhält, muss damit rechnen - und schützt sich besser davor: mit Sonnencreme und Sonnenbrille.

„Viele unterschätzen die UV-Strahlung beim Rodeln, Skifahren oder beim Sonnenbad auf der Hütte“, warnt Inge Paulini, Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS). Denn mit zunehmender Höhe nimmt auch die UV-Strahlung zu. Dazu kommt, dass frischer Schnee bis zu 90 Prozent der schädlichen Strahlen reflektiert.

So können sie auf unsere Haut treffen und nicht nur Sonnenbrände erzeugen, sondern auch auf unser Hautkrebsrisiko einzahlen. Auch die Augen können unter UV-Strahlung leiden, wenn wir sie nicht richtig schützen. Es drohen unangenehme Entzündungen von Hornhaut oder Bindehaut.

Worauf es beim Sonnenschutz in den Bergen ankommt

Mit diesen Tipps des BfS sind Bergfreundinnen und -freunde gut vor der Sonne geschützt: