Wer einen einfachen Käse für die Pfanne selbst machen will, kann sich etwa an einen indischen Paneer wagen. Als perfekter Starterkäse bringt er je nach Würze Abwechslung auf den Tisch.

Kurzer Prozess: Wer morgen Bratkäse in die Pfanne hauen möchte, braucht für den Paneer nur Milch, Zitronen, Joghurt, Salz und Gewürze, um heute mit der Zubereitung zu beginnen.

Lübeck - Er ist ein perfekter Bratkäse: Paneer schmilzt nicht beim Erhitzen, sondern behält seine Form. Mit seinem zarten Eigenaroma ist er zum Verfeinern mit Gewürzen und Kräutern geeignet. Sibylle Roth-Marwedel und Anja Schnellbeck verwenden in dem Rezept aus ihrem Ratgeber „Käse machen“ zum Säuern eine Kombination aus Joghurt und Zitronensaft.

Die Herstellung ist schnell und einfach. „Man macht ihn heute und hat ihn morgen zum Braten fertig“, sagt Sibylle Roth-Marwedel. Im Kühlschrank hält er sich vier Tage. Auch wenn Paneer frisch am besten schmeckt, kann er eingefroren werden, am besten in Scheiben.

Zutaten für 350 bis 400 g Käse:

3 L Kuhmilch (Rohmilch oder pasteurisiert, auch ESL- oder H-Milch sind möglich)

Saft von 2 großen oder 3 kleinen Zitronen

500 g Joghurt

10 g Salz (variierbar nach Geschmack)

Nach Bedarf Gewürze, Kräuter

Zubehör:

Messbecher

Zitronenpresse

Schneebesen

2 Töpfe

Schaumkelle

feines Sieb

Durchschlag (ein Sieb mit größeren Löchern, das zum Abtropfen oder Abgießen von Lebensmitteln verwendet wird.)

Baumwolltuch

Löffel

kleiner Teller,

1-L-Gefäß (oder Stein)

Aufbewahrungsbehälter mit Deckel

Zubereitung: