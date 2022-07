Ist Küssen gesund? Diese Fakten sollten sie zur "schönsten Sache der Welt" wissen

Magdeburg/DUR/awe - "Ein Kuss sagt mehr, als tausend Worte", heißt es in einem Sprichwort. Doch da beim Küssen durch Zunge und Lippen vor allem die Mundhygiene eine Rolle spielt, geht auch die Zahl der ausgetauschten Bakterien in die Abertausende. Laut Studien werden beim innigen Küssen innerhalb von zehn Sekunden bis zu 80 Millionen Bakterien übertragen, heißt es in einer Mitteilung vom Universitätsklinikum Leipzig.

Dieser Austausch von Mikroorganismen kann aber sogar förderlich für das Immunsystem sein, da die Bakterienlandschaft divers ausgetauscht wird. Unabhängig davon, sollte aber generell immer die Mundhygiene gepflegt werden.

Ist zu viel Küssen ungesund?

Küssen ist durch die Diversifizierung der Bakterienlandschaft nicht ungesund. Im Gegenteil: Es werden Hormone ausgeschüttet, die glücklich machen. Des Weiteren erhöhen sich Blutdruck und Puls, sodass auch der Kalorienverbrauch in die Höhe schießt.

Wie viel nimmt man beim Küssen ab?

Bei einem einfachen Kuss liegt die Zahl bei 12 Kalorien (50 Kilojoule) pro Minute, ein leidenschaftlicher Zungenkuss verbrennt sogar bis zu 20 Kalorien (84 Kilojoule). Zudem werden circa 36 Gesichtsmuskeln bei einem Kuss trainiert, heißt es beim Portal Gesundheit.de.

Wie lange dauert ein Kuss?

Ein Kuss kann einem manchmal wie eine Ewigkeit vorkommen, je nachdem, welche Emotionalität die Beteiligten in das Lippenberühren stecken. Tatsächlich dauert ein Kuss durchschnittlich knapp 12 Sekunden. Dabei hat sich die Kussdauer in den vergangenen Jahren fast verdoppelt. Laut Techniker Krankenkasse betrug die Dauer eines Kusses in den 1980er-Jahren nämlich nur 5,5 Sekunden im Schnitt.

Wer viel küsst lebt länger?

Menschen, die sich morgens mit einem Kuss von ihrem Partner zur Arbeit verabschieden, sind laut US-Forschern beruflich erfolgreicher und weniger in Unfälle verwickelt als unregelmäßige Küsser. Dies liege aber vor allem an einem damit verbundenen guten Start in den Tag, der sich auf die Psyche auswirkt.

Dieses regelmäßige Glücklichsein macht sich auch bei der Lebensdauer bemerkbar: Denn wer gern und oft küsst, ist laut Forschung glücklicher und lebt bis zu fünf Jahre länger.