Tuberkulose-Statistik Bisher 17 Fälle dieses Jahr in Sachsen-Anhalt: Wie verbreitet ist die Krankheit?

Tuberkulose ist in Deutschland eher selten. In Sachsen-Anhalt liegt die Zahl der Erkrankungen in diesem Jahr auf dem Vorjahresniveau. Doch weltweit sehen die Zahlen anders aus. Die statistische Auswertung dazu lesen Sie hier.