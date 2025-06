Ob in der Pfanne oder auf dem Grill: Umwickelt mit Salbeiblättern und Speck werden die Saltimbocca-Bratwürstchen garantiert zum Highlight.

Bratwürstchen gehören für viele Menschen sicherlich immer noch zu den beliebtesten Zutaten auf dem Grill. Sie sind unkompliziert – sowohl in der Zubereitung und meist auch im Geschmack. Und das ist genau mein Problem: Mir fehlt bei der klassischen Bratwurst meist der Pfiff.

Aber mit zwei einfachen Zutaten lässt sich eine schlichte Bratwurst im Handumdrehen in ein besonderes Geschmackserlebnis verwandeln: in eine Saltimbocca-Bratwurst. Saltimbocca sind kleine dünne Schnitzel aus der italienischen Küchen, die mit einem Salbeiblatt belegt und mit Prosciutto umwickelt werden. Ähnlich mache ich das mit Bratwürstchen, verwende aber etwas mehr Salbei und Bacon. Beides wird beim Grillen knusprig und entwickelt so ein ganz wunderbar würziges Aroma.

Zutaten für 4 Portionen

4 Bratwürstchen

10 g Salbei (frisch)

8 Scheiben Bacon

Zubereitung:

1. Für das Rezept eignen sich am besten vorgebrühte, fein gewolfte Bratwürstchen - also bei der die Fleischfüllung besonders fein zerkleinert wurde. Die Würstchen sollten zudem nicht zu intensiv gewürzt sein.

2. Salbei (im Ganzen lassen) waschen und gut abtrocknen. Die Bacon-Scheiben auf ein Brettchen (oder flachen Teller) legen und die Salbeiblätter dicht an dicht darauf verteilen. Dann unten auf den Bacon das linke Ende der Bratwurst legen und diese langsam dicht mit dem Bacon aufrollen, so dass die ganze Wurst mit Salbei und Bacon umwickelt ist. Den Bacon leicht andrücken.

3. Die Saltimbocca-Bratwürstchen dann wie gewohnt auf dem Grill oder in einer Grillpfanne rundherum knusprig-braun anbraten.

