Für warme Tage Unwiderstehliche Nascherei: Erdbeer-Joghurt-Eis am Stiel

Die Erdbeersaison kommt gerade richtig in Fahrt. Lecker süß bieten sie sich zum Verputzen von der Hand in den Mund an. Für wärmere Tage kann man sie aber auch als Eis am Stiel zubereiten.