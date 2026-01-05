Gelassenheit ist keine angeborene Eigenschaft, sondern lässt sich trainieren wie ein Muskel, sagt die Psychologin Miriam Junge - und erklärt im Interview, wie ein Trainingsplan aussehen kann.

Wenn wir innehalten und bewusst handeln, entsteht Gelassenheit. Das lässt sich trainieren.

Berlin - Im neuen Jahr lasse ich mich nicht mehr so schnell stressen und aus der Fassung bringen! Das ist leicht gesagt. An der Umsetzung solcher Vorsätze scheitern wir aber oft schneller, als wir es wahrhaben wollen.

Die Psychologin und Psychotherapeutin Miriam Junge möchte Menschen dabei unterstützen, bewusster mit ihren Gedanken und Gefühlen umzugehen. Im Interview erklärt sie, welche Rolle Gelassenheit dabei spielt und warum mentale Ordnung dazu beitragen kann, das neue Jahr wirklich anders zu gestalten.

Frau Junge, kann man Gelassenheit lernen?

Miriam Junge: Ja. Gelassenheit ist nichts, womit man einfach geboren wird. Sie ist ein Zustand, den man Schritt für Schritt lernen kann.

Gelassenheit beginnt, wenn wir innehalten, wahrnehmen, was gerade in uns los ist, und dann bewusst handeln. Gelassenheit bedeutet, bei sich zu bleiben, auch wenn es außen hektisch wird. Sie hilft dabei, den Überblick zu behalten, statt impulsiv zu reagieren.

Gelassenheit bedeutet aber nicht, dass einem alles egal ist. Im Gegenteil. Wir nehmen wahr, was passiert, aber wir lassen uns nicht sofort davon mitreißen. Wir bleiben innerlich ruhig und handlungsfähig.

Welche Dinge bringen uns aus der Gelassenheit? Kann man sich darauf vorbereiten?

Junge: Oft sind es gar nicht die äußeren Umstände, sondern innere Muster, die uns aus der Ruhe bringen. Zum Beispiel: Überforderung, Perfektionismus, das Gefühl, alles kontrollieren oder allen gefallen zu müssen. Wenn wir unsere Bedürfnisse nicht ernst nehmen oder uns zu wenig abgrenzen, geraten wir schnell unter Druck.



Vorbereitung heißt in dem Fall: sich selbst gut kennen. Zu merken, wann es zu viel wird. Und rechtzeitig gegenzusteuern. Schon kleine Atempausen oder ein kurzer Check-in mit sich selbst können helfen. Und die Erkenntnis, dass man im Leben nie fertig ist.

Wie kann eine Art Trainingsplan für mehr Gelassenheit aussehen?

Junge: Gelassenheit ist wie ein Muskel, den wir stärken können. Wer regelmäßig übt, sich nicht sofort in Gedanken und Gefühlen zu verlieren, sondern erst einmal wahrzunehmen, was gerade los ist, verändert etwas in sich.

Ich empfehle dafür drei einfache Übungen:

1. Self-Check-in: Mehrmals täglich kurz innehalten. Drei tiefe Atemzüge nehmen und sich fragen: Was ist gerade da, was brauche ich gerade?

2. Reframing: Die Perspektive bewusst verändern. Nicht denken: „Das darf nicht passieren“, sondern: „Ich darf überfordert sein und trotzdem handlungsfähig bleiben“.

3. Kleine Rituale: Eine bewusste Pause nach dem Aufwachen machen. Oder mittags eine bewusste Pause ohne Multitasking einlegen. Einen Moment der Stille vor dem Schlafengehen praktizieren.

Gelassenheit entsteht durch Wiederholung. Und durch Freundlichkeit mit sich selbst.