Magdeburg/DUR - Spontan noch zur Halloween-Party, aber kein Kostüm im Schrank? Mit wenig Aufwand ist der perfekte Halloween-Look trotzdem garantiert.

Halloween-Look Nr. 1: Das blutende Gesicht

Das blutende Gesicht macht immer etwas her und ist einfach zu realisieren. Für diesen Look wird lediglich etwas Kunstblut benötigt, was es an Halloween in den meisten Drogeriemärkten zu kaufen gibt. Einfach nach dem fertigen Make-Up die Außen- und Innenseiten des Auges, die Partie unter der Nase und die Mundwinkel mit Kunstblut versehen - fertig!

Auch blutige Narben lassen sich schnell und einfach ins Gesicht zaubern. Dafür werden ein Pinsel, roter Lippenstift, schwarzer Liedschatten und etwas Kunstblut benötigt.

Halloween-Look Nr. 2: Der Horror-Clown

Spätestens nach dem modernen Remake von "Es" oder dem Film "Joker" ist der Horror-Clown ein beliebtes Kostüm an Halloween - auch unter Männern. Mit handelsüblichen, bunten Schminkstiften werden die Mundwinkel verlängert. Ober- und unterhalb der Augen werden schmale Dreiecke gezeichnet sowie die Nasenspitze bemalt. Oftmals werden auch die Mundwinkel und die Augenbemalungen mit einer durchgehenden Linie verbunden. Wer möchte, kann sich das Gesicht auch vollständig blass schminken. Farbige Kontaktlinsen verleihen dem Look das "gewisse Extra".

Halloween-Look Nr. 3: Der Totenkopf-Look

Ein Klassiker unter den schnellen Halloween-Looks ist der Totenkopf. Dabei wird die Augenpartie und die Nasenspitze mit schwarzer Farbe bemalt. Auch die Stellen unter den Wangenknochen müssen gerade und dann nach unten verlaufend bemalt werden - das sorgt besonders für den "Totenkopf-Effekt". Die Mundwinkel werden ebenfalls verlängert. Über die Lippen und darüber hinaus werden schließlich noch kleine Striche gezeichnet. Auch diesen Look kann sowohl Frau als auch Mann tragen.

Halloween-Look Nr. 4: Das Spinnen-Gesicht

Auch das Spinnen-Gesicht lässt sich in den letzten Minuten vor der Party einfach auftragen. Mit einem schwarzen Schminkstift, Kayal oder auch Eyeliner werden um das Auge herum Spinnenbeine gezeichnet. Das Auge selbst soll den Körper der Spinne darstellen. Am anderen Augen eignet sich dann die Zeichnung eines Spinnennetzes. Einfach vier schräge Linien am unteren Auge platzieren und diese mit gebogenen Querlinien verbinden.

Halloween-Look Nr. 5: Die Grusel-Puppe/ Jigsaw

Anlehnend an die gruselige Puppe aus der Filmreihe "Saw" ist auch dieser Look nicht schwer. Besonders charakteristisch sind die roten Kreisel auf den Wangen des blass geschminkten Gesichtes. Der klassische "Puppenmund" wird durch zwei dunkle, senkrecht nach unten gehende Linien erzeugt. Ein knallroter Mund rundet den Look ab. Hervorgehobene Konturen unter den Wangen verstärken den "Puppen-Effekt".