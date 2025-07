Bananen gehören zu den beliebtesten Früchten Deutschlands. Sie sind lecker, vielseitig und gesund. Bananen liefern Energie, wichtiges Kalium für Muskeln und Nerven und enthalten wertvolle Ballaststoffe für die Verdauung.

Ob als Snack, in Müslis oder als Basis für vegane Backrezepte – ihre cremige Konsistenz und der süße Geschmack macht sie bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt.

Damit die Frucht nicht nur gut für uns Menschen, sondern auch für Umwelt und Produzenten bleibt, setzen sich EDEKA und der WWF bereits seit über zehn Jahren aktiv für einen umweltfreundlicheren und sozial verträglicheren, konventionellen Bananenanbau ein.

Seit diesem Jahr bauen noch mehr Partnerfarmen die Bananen nach den Nachhaltigkeitskriterien des gemeinsamen Bananenprogramms an. Gestartet in Ecuador und Kolumbien, setzen die Programmfarmen nun auch in Costa Rica und Kamerun schrittweise rund 80 gezielte Maßnahmen für mehr ökologische und soziale Nachhaltigkeit um.

Ab sofort sind die Früchte mit dem Namen GUT&GÜNSTIG BOAHNANE in den EDEKA-Märkten zu finden. Als Programmfrüchte tragen sie das bekannte WWF-Panda-Logo. Damit setzt EDEKA ein starkes Zeichen und ermöglicht es, mit dem Kauf etwas Gutes für Mensch und Natur zu tun. In der ersten Phase des Programms werden BOAHNANEN nach dem Prinzip des Mengenausgleichs vermarktet. Das heißt, dass Bananen von Programmfarmen und Bananen von Ausgleichsfarmen der Lieferanten im Markt vermischt werden dürfen. Auch diese Farmen erfüllen schon jetzt Mindestanforderungen, wie eine Rainforest Alliance Zertifizierung, und werden bis zum Jahr 2030 auf das Programmfarm-Niveau weiterentwickelt.

So wird etwa die Artenvielfalt bewahrt und Lebensräume bleiben erhalten. Die benötigte Wassermenge für die Bewässerung der Plantagen wird erheblich gesenkt. Auch der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden wird verringert, um den Boden zu schützen. Im Programm werden zudem die Arbeitsbedingungen verbessert: Arbeiter:innen werden ins lokale Sozialversicherungssystem aufgenommen oder erhalten Gesundheits- und Sicherheitsschulungen.

Interessierte können das Herkunftsland der gekauften BOAHNANE per Eingabe des Trackingcodes auf dem Sticker auf der Banane ermitteln.

Weitere Informationen finden Sie HIER.