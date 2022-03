Am 1. März ist meteorologischer Frühlingsanfang. Zeit also, Blumen ins Haus zu holen und sich an ihrer Farbenpracht zu erfreuen. Doch manche Blumen werden schon nach kurzer Zeit welk - mit diesen Tipps bleiben auch Tulpen, Gerbera und Co. länger frisch.

Magdeburg/DUR/awe - Viele Menschen erfreuen sich an Blumen. Sie sorgen für angenehme Gerüche, sind dekorativ und erzeugen ein gutes Raumklima. Doch so mancher Blumenstrauß beginnt bereits nach kurzer Zeit an zu welken, was nicht immer mit dem fehlenden "grünen Daumen" zusammenhängen muss.

Rosen, Nelken und Gerbera halten sich von Natur aus länger als andere Schnittblumen. Mit der richtigen Pflege sind sie bis zu 14 Tage lang haltbar. Damit aber auch andere Blumen länger frisch bleiben, sollten einige Dinge beachtet werden. Großer Aufwand ist aber nicht nötig, um die Frische von Schnittblumen zu verlängern.

Anschneiden: Der Blumenstiel sollte circa drei bis fünf Zentimeter schräg angeschnitten werden. Dafür sollte ein Messer und keine Schere verwendet werden. Regelmäßiges kurzes anschneiden des Stiels sollte etwa alle zwei bis drei Tage erfolgen.

Nährstoffe: Werden Blumen beim Floristen gekauft, so erhält man dort Frischhaltemittel, das mit Mineralien versetzt ist. Doch ist dies nicht zur Hand, können auch Hausmittel helfen. Eine kleine Menge Zucker kann Blumen haltbarer machen. Die Dosis sollte nicht zu üppig sein, da sich sonst Bakterien in der Vase sammeln können. Auch Aspirin eignet sich als Frischhalter, da das Schmerzmittel Salicylsäure enthält, die auch in Blumen vorkommt. Auch hier sollte nur eine geringe Dosis verwendet werden.

Aufbewahrung: Die Vase, in der die Schnittblumen aufbewahrt werden, sollte groß genug sein. Ist diese zu klein, können die Stiele gequetscht werden, was die Wasser- und Nährstoffaufnahme mindert. Die Vase sollte zudem sauber sein und keine Reste alter Pflanzen oder Spülmittel enthalten.

Wasser: Blumen sollten nicht in Wasser stehen, dass zu kalt ist. Lauwarme Temperaturen von etwa 25 bis 30 Grad Celsius sind optimal. Das Wasser sollte zudem alle zwei bis drei Tage gewechselt werden. Befinden sich in der Vase bereits Pflanzenablagerungen, muss eher gewechselt werden. Bei besonders kalkhaltigem Wasser, kann ein Spritzer Zitronensaft oder Essig den Kalkgehalt regulieren.

Aufenthalt: Blumen sollten nicht in der Zugluft stehen. Sie benötigen zwar viel Licht, doch übermäßige Sonneneinstrahlung sollte dennoch vermieden werden. Zudem sollten Blumen nicht zu nah an Fenstern oder Heizkörpern gestellt werden, da die Temperatureinwirkungen hierbei zu unterschiedlich sind.