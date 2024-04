Hartnäckige Flecken auf dem Teppich sind ärgerlich. Doch manche lassen sich mit einfachen Hausmitteln loswerden. So geht's.

Berlin/Neu-Anspach - Ihr Teppich hat Flecken? Dann können womöglich Mittelchen aus Ihrer Speisekammer weiterhelfen: Salz beispielsweise. Dieses sollte man in den Teppich einreiben „und am besten über Nacht einwirken lassen“, empfiehlt Iris von Stephanitz, die im Freilichtmuseum Hessenpark in Neu-Anspach als „historische Hausfrau“ arbeitet.

Der Rest werde am nächsten Tag abgesaugt. So werden von Stephanitz zufolge sogar Farben aufgefrischt und Gerüche beseitigt.

Essig gegen hartnäckige Flecken

Einen ähnlichen Effekt habe Natron, so der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Berlin. Außerdem könnten Flecken könnten auch mit Zahnpasta beseitigt werden. Zum Auffrischen der Farben könne der Teppich mit Sauerkraut abgerieben werden.

Iris von Stephanitz setzt bei hartnäckigen Flecken auf dem Teppich hingegen auf ein Gemisch aus Essig und Wasser - und zwar im Verhältnis eins zu drei.