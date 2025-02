Halle/Leipzig. - Von Speisen über Terrassenmöbel bis zu Heizarten: Bei der "Haus Garten Freizeit" auf dem Leipziger Messegelände werden auch 2025 wieder allerhand Neuheiten und Trends rund um Wohnen, Hausbau, Gartengestaltung und Hobbys vorgestellt. Die Messe findet noch bis 16. Februar statt – parallel dazu läuft auch die Messe "Handwerk live".

Über 750 Aussteller aus verschiedenen Bereichen stellen sich und ihre Produkte dabei vor. Besucher bekommen unter anderem Informationen und Neuheiten aus den Bereichen Grünes Wohnen, Handwerk und Bauen, Genuss sowie Bauernhof und Heimtiere präsentiert. Außerdem gibt es Mitmachaktionen.

Was sind die Highlights auf der "Haus Garten Freizeit"?

Die "Haus Garten Freizeit" ist eine Publikumsmesse, die von Wohntrends über kulinarische Spezialitäten bis zu Neuheiten für den Hausbau alles rund um die namensgebenden Themenbereiche Haus, Garten und Freizeit präsentiert.

In den Blickpunkt der Messe rücken in diesem Jahr unter anderem neue Heizsysteme. So sind laut Veranstalterangaben einige Aussteller mit Wärmepumpen und Infrarot-Heizsystemen auf der Messe vertreten.

Um Nachhaltigkeit geht es auch beim Thema Erdkeller, zu denen sich Besucher auf der Messe beraten lassen können. In solchen Naturkellern können ganzjährig Lebensmittel gekühlt werden, was wiederum Stromkosten einsparen kann. Die Gehäuse, die im Garten vergraben werden, können Neugierige vor Ort betreten.

Haus-Garten-Freizeit-Messe beim "Bauernfrühstück" bei den regionalen Bauern in Leipzig. Foto: Leipzig Messe/ Niclas Schmidt

In der Messehalle 1 geht es unter anderem um kulinarische Spezialitäten – zwischen Käse und Wein kann auch das eine oder andere probiert werden. Es gibt thematische Kochkurse, Workshops und Gespräche mit regionalen Bauern und Produzenten.

Neu mit dabei ist das Freizeitangebot in der Glashalle für Kinder. Vom 13. bis zum 16. Februar dreht sich hier alles um aktive Freizeit. Es gibt einen Hürdenlauf, Teststrecken für Quads und ein Ninja-Parcours zum Austoben.

Lageplan der Messe Leipzig mit den drei Messen: Haus-Garten-Freizeit, HANDWERK live und der Motorradmesse. Foto: Leipzig Messe/ pdf

Und am Freitag, 14. Februar, ist Kindertag. Auf der Bühne werden ein Puppentheater, eine Zaubershow und ein Maskottchentreffen mit Bulli, Poldi und dem Messemännchen geboten.

Welche Besonderheiten bietet die Messe "Handwerk live"?

Die Mitteldeutsche Handwerksmesse präsentiert sich in diesem Jahr unter dem neuen Namen "Handwerk live" und möchte Besuchern Lust auf das Handwerk machen.

Der Fokus liegt auf den Themen Ausbildung und Nachwuchsgewinnung. So sind Gäste unter anderem dazu eingeladen, an einem "Karriere-Speeddating" teilzunehmen.

Wann haben die "Haus Garten Freizeit" und die "Handwerk live" geöffnet?

Die Messen finden noch bis Sonntag, 16. Februar statt. Sie sind täglich von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Was kosten die Tickets für die Messe "Haus Garten Freizeit"?

Ein Tagesticket für einen Erwachsenen kostet 15 Euro im Vorverkauf und 17 Euro an der Kasse. Ermäßigte Tageskarten für Rentner, Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung sind im Vorverkauf für zwölf Euro erhältlich, an der Kasse für 14 Euro.

Kinder unter sechs Jahren zahlen keinen Eintritt. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und zwölf Jahren können die Messe für 6,50 Euro besuchen – egal, ob die Karte im Vorverkauf oder an der Kasse gekauft wird.

Zudem gibt es Karten, die den Eintritt ab 14 Uhr erlauben. Diese kosten pro Person im Vorverkauf und an der Kasse 10,50 Euro.

Wie gelangen Besucher zur Messe Leipzig und wo kann man parken?

Wer mit dem Auto anreist, nutzt über die A 14, A 9, A38 oder die Bundesstraße 2 einfach die ausgeschilderte Abfahrt zum Messegelände.

Von dieser aus sind auch die Parkplätze ausgeschildert. Die Leipziger Messe nutzt ein dynamisches Parkleitsystem, das Besucher zu den freien Plätzen führt.

Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr anreist, kann von Halle aus unter anderem die S5/5X nutzen und direkt an der Haltestelle "Leipzig Messe" aussteigen. Vom Leipziger Hauptbahnhof geht es entweder auch mit der S-Bahn zur Messe oder mit der Straßenbahnlinie 16.