Mit diesem Rezept schmeckt das Gulasch wie bei Oma

Halle (Saale)/DUR/jsp – Hasumannskost bezeichnet schlichte, herzhafte und üppige Gerichte und Gulasch ist eines davon. Vielen Menschen schmecken diese traditionellen Speisen am besten, wenn Oma sie zubereitet.

Welche Zutaten gehören in ein Gulasch?

Traditionell gehört Gulasch zu den gedünsteten Fleischspeisen. Die Hauptzutaten sind Fleisch, zum Beispiel vom Rind, Kalb oder Schwein, Zwiebeln und Gewürzpaprika. Gewürzt wird Gulasch typischerweise mit Kümmel, Zitronenschale und Knoblauch.

Woher kommt Gulasch?

Das herzhafte Fleisch-Ragout hat seinen Ursprung in Ungarn. Dort heißt Gulasch "Pörkölt" oder "Paprikás". Das Wort "Gulyás", was dem deutschen Gulasch sehr ähnelt, bezeichnet in Ungarn eine Gulaschsuppe und ist das Nationalgericht.

Welche Gulasch-Varianten gibt es?

Gulasch kann auf viele verschiedene Arten zubereitet werden. Zu den vielen Variationen zählen zum Beispiel Wurstgulasch, Wiener Saftgulasch oder Szegediner Gulasch.

Traditionelles Gulasch-Rezept

Für die Zubereitung des herzhaften Fleischgerichts muss etwas Zeit eingeplant werden. Je länger das Fleisch garen kann, desto zarter wird es und das Gulasch schmeckt besser. Das Rezept auf der Webseite von Maggi verspricht ein hausgemachtes Gulasch wie bei Oma.

Für sechs Portionen werden diese Zutaten benötigt:

200 Gramm Zwiebeln

2 Esslöffel Sonnenblumenöl

1 Kilogramm Gulasch vom Rind und Schwein

2 Esslöffel Tomatenmark

1 Esslöffel Mehl

1,5 Teelöffel Paprikapulver

250 Milliliter trockener Rotwein

750 Milliliter Rinderbrühe

2 Knoblauchzehen

20 Gramm Butter

0,5 Esslöffel gemahlener Kümmel

0,5 Esslöffel getrockneter Thymian

1 Teelöffel getrockneter Majoran

Zubereitung in nur wenigen Schritten:

Im ersten Schritt werden die Zwiebeln geschält und gewürfelt. In einem Bräter oder einem großen Topf wird das Öl erhitzt und das Gulasch darin angebraten. Die Zwiebeln werden hinzugegeben und für fünf Minuten mitgebraten.

Anschließend wird das Tomatenmark hinzugegeben und kurz angeröstet. Das Fleisch und die Zwiebeln werden nun mit dem Mehl bestäubt und umgerührt. Das Paprikapulver wird hinzugegeben und mit dem Rotwein und der Rinderbrühe abgelöscht.

Die Knoblauchzehen werden geschält, gepresst und mit der Butter vermengt. Kümmel, Thymian und Majoran werden ebenfalls untergerührt. Die Gewürzmischung wird zum Gulasch gegeben und untergerührt. Bei mittlerer Hitze muss das Gulasch nun etwa 90 Minuten schmoren.

Was wird zu Gulasch serviert?

Das herzhafte Ragout kann mit einer Vielzahl an Beilagen serviert werden. Zu Gulasch passen zum Beispiel Kartoffeln, Klöße oder Knödel, Nudeln oder auch Sauerkraut.