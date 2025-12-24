Es macht so viel Spaß und vertreibt angeblich alte Geister. Gleichzeitig ist es sehr laut und macht Dreck: Silvesterfeuerwerk. Wer auf ein paar Dinge achtet, kann die negativen Effekte verringern.

Bunte Raketen und lautes Knallen prägen die Silvesternacht: Feuerwerk sorgt für festliche Stimmung, bringt aber auch Feinstaub und Müll mit sich.

Dessau-Roßlau - Ohne Feuerwerk ins neue Jahr starten? Für viele undenkbar. Doch so schön das Lichtspektakel auch ist, neben lautem Knallen bringt es starke Luftverschmutzung in Form von Rauch mit sich. Das Umweltbundesamt (UBA) hat ein paar Tipps für diejenigen, die etwas umweltbewusster Silvester feiern möchten.

Wer nicht selbst mit dem Feuer spielen will, kann einfach zuschauen - etwa in der Nachbarschaft. Weiterer Vorteil: Man spart auch noch Geld, weil man kein eigenes Feuerwerk kaufen muss.

Manchmal gibt es auch zentral organisierte Feuerwerke auf kommunaler Ebene, so das UBA. Infos dazu gibt es etwa auf den Webseiten der Gemeinden und Städte.

Sicher und mit Rücksicht ins neue Jahr

Wer doch selbst Hand anlegen möchte, kann schon beim Feuerwerkskauf ein paar Punkte beachten. So sollten nur geprüfte Feuerwerkskörper gekauft werden. In Deutschland sind diese durch ein CE-Zeichen und die Zahl 0589, die Kennnummer der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), gekennzeichnet.

Viele Tiere - und Kinder - haben Angst vor dem Lärm. Geräuscharmes Feuerwerk kann dabei helfen, den Stress für sie zu verringern.

Raketen bringen Feinstaub in die Luft. Feuerwerk sollte daher nur an gut durchlüfteten Orten verwendet werden. Enge Straßen oder Gassen können den Feinstaub besonders gut halten und sind deshalb nicht zum Abfeuern geeignet, erklärt das UBA.

Besser sind offene Flächen. Hier ist es auch leichter, den nötigen Sicherheitsabstand zu den Feuerwerkskörpern zu wahren. So sollten sie nie in der Nähe von Menschen oder Tieren gezündet werden.

Den Müll nicht vergessen

Stöcke, Plastikhüllen oder Mehrschussbatterien - jeder Feuerwerkskörper hinterlässt Müll. Und auch rund um den Jahreswechsel gilt: Ihn in der Öffentlichkeit zu entsorgen, ist verboten. Nach dem Feiern sollte man also alle Überbleibsel möglichst zeitnah entsorgen, so das UBA.

Aber wie? Abgebrannte und abgekühlte Feuerwerkskörper kommen in den Restmüll. Auch Papprückstände gehören dorthin und nicht in die Papiertonne, da sie potenziell giftige Rückstände enthalten können.

Geht es um unvollständig abgebrannte Feuerwerkskörper, gilt Vorsicht. Sie könnten noch explodieren, sind also mit äußerster Vorsicht zu genießen. Und sollten als Sonderabfall bei Wertstoffhöfen abgegeben werden.