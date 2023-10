Der schönste Tag im Leben ist meist oft alles andere als nachhaltig. Hochzeiten produzieren jedes Jahr Mengen an Müll - besonders in Form von Deko. Doch das geht auch anders.

Make Love, Not Waste

Das Mieten von Hochzeitsdeko anstelle des Kaufens ermöglicht es verschiedene Stile und Designs auszuprobieren, ohne langfristig an bestimmte Dekoartikel gebunden zu sein.

Berlin - Bevor die Hochzeitsglocken läuten, gibt es eine Menge zu planen. Ob Dekoration, Blumenschmuck oder Gastgeschenke: Alles soll perfekt sein. Doch was passiert nach dem großen Tag? Meist wandert die Deko in den Schrank oder gar in die Tonne.

Deshalb gilt wie so oft: Weniger ist mehr. Wer auf natürliche Produkte oder Secondhand-Deko setzt, kann vieles ersetzen und auch Geld sparen, so Hochzeitsplanerin Dominique Erb von „MyGreenWedding“.

Sie gibt diese 10 Tipps, um den ökologischen Fußabdruck der Hochzeitsdeko zu minimieren:

1. Vorhandenes nutzen

Schauen Sie sich die Location sorgfältig an. Oft gibt es bereits vorhandene Dekorationstücke wie Traubögen oder Vasen, die in Ihr Hochzeitskonzept integriert werden können.

2. Leihen statt Kaufen

Ziehen Sie in Betracht, Dekoration von spezialisierten Verleihen zu mieten. Sie kann nach dem Fest einfach wieder zurückgegeben werden.

3. Natürliche Materialien statt Plastik

Verwenden sie beispielsweise Blätter für Namenskärtchen oder Einladungskarten. Auch Saatgutpapier, das danach in die Erde gepflanzt werden kann, ist ein echter Hingucker.

4. Weniger ist mehr

Vermeiden Sie übermäßige Dekoration. Ein minimalistisches Design kann oft genauso beeindruckend sein und spart Ressourcen.

5. Topfpflanzen statt Schnittblumen

Erwägen Sie, mit Topfpflanzen statt mit Schnittblumen zu dekorieren. Kräutertöpfe eignen sich gut und können nach der Feier von Ihren Gästen mit nach Hause genommen werden.

6. Saisonale und regionale Blumen

Entscheiden Sie sich dabei für kleinere Sträuße oder Schnittblumen anstatt riesengroßer Gestecke.

7. Trockenblumen

Wenn Sie Blumen bevorzugen, die länger halten, wählen Sie getrocknete Blumen. Stellen Sie jedoch sicher, dass sie naturbelassen sind und nicht mit giftigen Farben behandelt wurden.

8. Nachhaltige Luftballons

Wer nicht auf Luftballons verzichten kann, sollte auf Kautschuk umsteigen. Sie sind leichter abbaubar sind als herkömmliche Plastikluftballons

9. „Save the Date“-Karten digital verschicken

Das spart nicht nur Papier, sondern verkürzt auch den Versandprozess.

10. Große Seifenblasenkanonen

Verwenden Sie statt vieler kleiner Seifenblasenkanonen ein oder zwei große. Diese können nach der Hochzeit weiterverwendet werden, sei es für Familien mit Kindern oder zukünftige Feiern.