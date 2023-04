Vorsicht giftiges Insekt in Deutschland: Der Ölkäfer hat Saison

Magdeburg/DUR/dpa - Der Ölkäfer hat Saison. Im Mai breiten sich die Insekten aus, die eine markante schwarz-bläuliche Färbung haben und mit einem kleinen quer-ovalen Kopf und langem Hinterleib versehen sind. Die etwa 10 bis 30 Millimeter großen Insekten bilden an den Beinen Cantharidin, das giftig ist. Die Substanz schützt die Krabbeltiere vor Fressfeinden wie Ameisen oder Laufkäfern.

Kommen Menschen mit dem Gift in Berührung, reizt es die Haut und es bilden sich Rötungen und Blasen. Das Verschlucken von Cantharidin kann sogar zum Tod führen.

Wo kommt der Ölkäfer her? Achtung in Wald, Wiese, im Garten und am Strand

Seit Mitte April breiten sich die Ölkäfer wieder aus, so die deutsche Wildtierstiftung. Der Ölwurm ist meist in jeglicher Form der Natur anzutreffen. So auch beim durchstreifen von Wald und Wiesen, aber auch bei der Gartenarbeit.

Wer das freundliche Wetter dieser Tage für einen Urlaub an Nord- oder Ostsee nutzen sollte, sei ebenfalls gewarnt. Denn auch in Dünen und an den Sandstränden der norddeutschen Küsten breitet sich der Ölkäfer vermehrt aus.

Besonders groß ist die Wahrscheinlichkeit, Ölkäfern zu begegnen, in den Dünen und den Naturschutzgebieten. Denn als Lebensraum bevorzugen die Insekten sandigen, lockeren Boden, in dem sie auch überwintern, so das RND.

Wie giftig ist der Ölkäfer?

Wer mit dem Ölkäfer in Berührung gekommen ist, sollte sich gründlich die Hände waschen und die betroffene Stelle danach kühlen. Bei Verschlucken eines Tieres kein Erbrechen auslösen, sondern zügig den örtlich zuständigen Giftnotruf anrufen.

Bei Menschen führt das Gift des Ölkäfers zu Rötungen und Blasen an der Haut. Wird ein Käfer verschluckt, kann dies sogar zum Tod führen.

Ölkäfer gilt als gefährdet

Weil die Tiere einen komplizierten, auf Wildbienen angewiesenen Entwicklungszyklus haben und es immer weniger geeignete Lebensräume für sie gibt, gelten Ölkäfer als gefährdet.