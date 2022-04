Putztipps für die richtige Koch-Hygiene

Wer Lebensmittel in der Küche verarbeitet, sollte besonders gründlich auf Hygiene achten, um Bakterien keinen Platz zu bieten. Auf diese Handgriffe sollten Sie in der Küche nicht verzichten.

In einer sauberen Küche haben Bakterien beim Zubereiten der Lebensmittel keine Chance.

Frankfurt/Main - Die Küche ist nicht nur der Dreh- und Angelpunkt in vielen Wohnungen, sondern auch bei Bakterien beliebt. Wichtiger ist es daher, die Utensilien und Oberflächen sauber zu halten. Das Forum Waschen erklärt, mit welchen Hygienemaßnahmen man Bakterien Einhalt gebietet:

- Gründlich Hände waschen: Wer mit Lebensmitteln hantiert, sollte zuvor gründlich Hände waschen - mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife. Hinterher gut abtrocknen.

- Oberflächen und Werkzeuge rein halten: Alle Utensilien, die mit rohen Lebensmitteln in Kontakt kommen, sollte man nach der Benutzung mit einem passenden Haushaltsreiniger sauber machen und abwischen. Gleiches gilt für alle Oberflächen, die man beim Kochen mit den Händen berührt. Idealerweise kommen von vornherein jeweils verschiedene Schneideunterlagen und Utensilien für rohe und gegarte Lebensmittel zum Einsatz.

- Schneidebretter in die Spülmaschine: Schneidebretter aus Kunststoff können in der Spülmaschine bei mehr als 60 Grad gereinigt werden. Sie eignen sich laut Forum Waschen daher am besten für die Arbeit mit rohem Fleisch. Haben Schneidebretter bereits Kerben und Einschnitte, können sich dort Bakterien ansammeln. Sie sollten ersetzt werden.

- Textilien waschen: Ein weiterer Hort für Bakterien sind Geschirrtücher und Schwämme. Daher gilt: Regelmäßig tauschen und mindestens wöchentlich bei 60 Grad mit bleichehaltigem Waschmittel waschen.

- Abfallbehälter und Kühlschrank nicht vergessen: Mülleimer sollten mindestens einmal pro Woche mit warmem Wasser und Reinigungsmittel sauber gemacht werden. Dem Kühlschrank widmet man sich im Idealfall einmal pro Monat.