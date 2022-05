Rezept zum Muttertag: Herzkuchen leicht gemacht

Zum Muttertag möchten viele Kinder ihren Müttern zeigen, wie lieb sie sie haben. Wie wäre es als Geschenk mit einem Kuchen, in dem ein Herz eingebacken ist?

Berlin/dpa/DUR - Wer sich zum anstehenden Muttertag noch schwer tut ein Geschenk zu finden, dem könnte diese Idee helfen. Denn: Warum nicht einen leckeren Kuchen mit Überraschungseffekt backen? Von außen eher unscheinbar, doch im Inneren versteckt sich ein Schokoherz.

Um so einen Herzkuchen zu backen, werden folgende Zutaten benötigt.

Zutaten: 600 Gramm Mehl

drei Esslöffel dunkles Kakaopulver

zwei Päcken Bachpulver

200 Gramm Zucker

200 Milliliter Wasser mit Kohlensäure

400 Milliliter Pflanzendrink (Soja- oder Hafer-Milch)

200 Milliliter pflanzliches Öl

zwei Teelöffel Vanillearoma (wahlweise)

Schritt für Schritt zum Herzkuchen für den Muttertag

1. Los geht es mit dem ersten Kuchen: Dafür werden 300 Gramm Mehl, drei Esslöffel dunkles Kakaopulver und ein Päckchen Backpulver in eine große Schüssel gegeben. 100 Gramm Zucker hinzugeben und verrühren.

2. Dann kommen 100 Milliliter Wasser mit Kohlensäure und 200 Milliliter Pflanzendrink dazu - das kann Soja-Milch oder Hafer-Milch sein. Nun fehlen noch 100 Milliliter pflanzliches Öl, etwa Rapsöl. Nun die Zutaten vermengen.

3. Der fertige Teig kommt in eine mit Backpapier ausgelegte Kastenform. Den Kuchen für 50 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze backen. Der Ofen sollte vorgeheizt sein.

4. Nachdem der Kuchen etwas ausgekühlt ist, diesen aus der Form lösen. Mit der Backform kann im nächsten Schritt der zweite Kuchen gebacken werden.

5. Das Grundrezept ist dasselbe, nur ohne Kakaopulver. Stattdessen können zwei Teelöffel Vanillearoma in den Teig gegeben werden. Von dem Teig so viel in die Kuchenform gießen, dass der Boden bedeckt ist.

7. Jetzt werden Herzen aus dem dunklen Kuchen ausgestochen. Dazu wird der Kuchen in Scheiben geschnitten und aus jeder Scheibe werden mit einem Aussteicher Herzen ausgestochen. Es sollten so viele Herzen sein, dass sie insgesamt die Länge der Backform haben.

Mit einem Ausstecher werden aus dem dunklen Kuchen Herzen ausgestochen. Foto: Ginette Haußmann/dpa

8. Die Herzreihe wird mit der Spitze nach unten in den Teigboden gedrückt. Danach kann der restliche Teig in die Form gegeben werden. Dieser Kuchen muss nun für rund 30 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen backen.

9. Den fertigen Herzkuchen gut auskühlen lassen. Je nach Belieben kann der Kuchen auch noch mit Schokolade oder Zuckerguss überzogen und verziert werden. Von außen lässt sich nun nicht erahnen, welche Überraschung im Inneren steckt.