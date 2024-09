Köln - Mutter und Schraube sitzen fest, sehr fest: Jetzt folgt der Griff zum Ringmaulschlüssel. Das Kombiwerkzeug kommt mit einer u-förmigen Seite und auf der anderen Seite mit einem geschlossenen Ring daher. Elaborierte Werkzeuge haben dazu auf der Ringseite eine Ratsche, sodass Heimwerkerinnen und Heimwerker beim Drehen nicht absetzen müssen. Sowohl teure als auch preiswerte Schlüsselsets kommen gut weg, zeigt ein Test der Fachzeitschrift „Selbst ist der Mann“ (Ausgabe 10/2024).

Zwölf Sets ohne und zehn mit Ratschen-Funktion haben die Tester unter die Lupe genommen. Das Fazit: So richtig danebengreifen kann an beim Kauf eigentlich nicht. Und doch lohnt sich ein genauer Blick - etwa auf die eigenen Bedürfnisse. Besonders wenn es um die Frage geht, ob es ein Set mit oder ohne Ratsche sein soll. Denn: Die Ratsche braucht Platz, wodurch das Werkzeug im Vergleich klobiger ist. So ist das Arbeiten ohne Absetzen besonders an engen Stellen zwar einfacher, aber eben nur, wenn der Platz ausreicht.

Die Redaktion von „Selbst ist der Mann“ hat nachgemessen: Etwa vier Millimeter Platz sollten zwischen Schraubenkopf und Umgebung vorhanden sein, um mit einem Ratschen-Ringschlüssel gut arbeiten zu können. Hier punkten die Testsieger bei den Ratschen-Ringmaulschlüsseln. Die Sets von Gedore und Hazet brauchen gerade mal zwei Millimeter Platz.

Großteil getesteter Sets schnitt mindestens „gut“ ab

Einige getestete Sets wiesen noch mehr Extras auf, um Heimwerkerinnen und Heimwerkern die Arbeit zu erleichtern: etwa einen Durchfallschutz für Muttern zur besseren Positionierung oder Gelenken an der Kröpfung der Ringseite.

Getestet wurden die unterschiedlichen Werkzeuge in den Kategorien Drehmoment, Fallprüfung, Rückstellkraft und Kennzeichnung, außerdem wurden sie einem Dauertest unterzogen. Die meisten Sets bestanden die Prüfung.

Testsieger sind bei den Schlüsseln ohne Mechanik Sets von Gedore („sehr gut“, 166 Euro) und Hazet („sehr gut“, 145 Euro). Und bei den Werkzeugen mit Ratschenfunktion ein Set von WGB („sehr gut“, 89 Euro). Die Tester von „Selbst ist der Mann“ empfehlen in dieser Kategorie außerdem ein Set von Wera („sehr gut“, 199 Euro). Insgesamt kamen 18 der getesteten Sets mit „sehr gut“ oder „gut“ weg.