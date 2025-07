Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Gießen ohne Brausekopf: Lässt sich mit einem Löffel an der Gießkanne eine größere Fläche bewässern?

Berlin - Auch Pflanzen brauchen im Sommer eine Erfrischung und die kommt am besten aus der Gießkanne. Mit einem Brauseaufsatz lässt sich das Wasser optimal verteilen. Aber was ist, wenn er auf mysteriöse Weise verschwunden ist? Muss man da gleich einen neuen kaufen?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll man auch ohne Gießaufsatz die Pflanzen schonend bewässern können - nämlich mit Hilfe eines Löffels.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Löffel-Aufsatz für die Gießkanne in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Einen Esslöffel unterhalb der Öffnung am Ende der Tülle der Gießkanne befestigen – den Löffelstiel also zum Beispiel mit Kabelbindern oder Klebeband festbinden.

Fazit: Der Hack funktioniert ausgezeichnet. Mit Hilfe des Löffels lässt sich das Wasser gleichmäßig über eine größere Fläche verteilen und der Boden so schonend bewässern.

Tipp: Den Löffel lieber mit Kabelbindern befestigen, denn das Klebeband lässt sich unter Umständen nur schwer wieder entfernen.