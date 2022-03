DDR-Schule oder Rittergut? Diese Immobilien kommen in Sachsen-Anhalt unter den Hammer

Derzeit stehen außergewöhnliche Immobilien in Sachsen-Anhalt zum Verkauf. Wir haben die interessantesten zusammengestellt.

Oschersleben/Dessau/Halle - Immer mehr Menschen suchen verzweifelt nach bezahlbarem Wohnraum. Ob die derzeitigen Auktionen dabei Abhilfe schaffen können? Immerhin sollen wirklich außergewöhnliche Immobilien in Sachsen-Anhalt Käufer anlocken. Wir haben die spannendsten Objekte für Sie zusammengestellt. Aber Vorsicht: nicht alle davon sind etwas für den kleinen Geldbeutel.

Sie wollten schon immer ein Hotel besitzen? Wie wäre es dann mit dem Hotel Parkschlösschen in Waldrogäsen, einem Ortsteil von Wüstenjerichow? Zu dem Hotel gehören 140.000 Quadratmeter Grundstück und es ist alles für einen erholsamen Ausflug ins Jerichower Land und nach Magdeburg vorhanden, das in nur 30 Minuten Fahrtzeit erreichbar ist. Eine große Terrasse und ein Stellplatz sind dem Haus angegliedert. Von dort aus kann der Besitzer unmittelbare Ausflüge ins große Naturschutzgebiet Möckern-Magdeburgerforth unternehmen - vorausgesetzt, er kann die Summe von 1.850.000 Euro Kaufpreis aufbringen.

Eine Schule steht in der Stadt Jessen an der Schwarzen Elster zum Verkauf. Sie steht im Stadtteil Holzdorf und damit unmittelbar an der Grenze zum Bundesland Brandenburg und ist behindertengerecht umgebaut. Die "Heideschule" wurde 1981 als Kindertagesstätte eröffnet. Acht große Klassenräume stehen dort bereit und wechseln für ein Auktionslimit von 59.000 Euro den Besitzer.

Dieselbe Größenordnung bietet eine baufällige, aber geschichtsträchtige Villa, die im Dessau-Roßlauer Stadtteil Kleinkühnau einen Käufer sucht. Das für Liebhaber ausgeschriebene Haus wartet mit einem Grundstück von 4.500 Quadratmetern Fläche auf. Erbaut wurde die Villa im Jahr 1900 als Sommerhaus nach Plänen des in Dessau bekannten Architekten Paul Rathke für den Unternehmer Ernst Schütz, dem die damalige Anhalter Tapetenfabrik gehörte und der für seinen erlesenen Geschmack bekannt war. Die Halbruine soll nun für 150.000 Euro unter den Hammer kommen.

Ein ganzes Häuserensemble kann nördlich der Innenstadt von Halle an der Saale im Stadtteil Trotha erworben werden. Es besteht aus sieben Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 55 zeilsanierten Wohneinheiten und ist unweit der Saale und der "Klausberge", einem Natur- und Naherholungsgebiet gelegen. Auch ein Kleingartenverein ist direkt nebenan gelegen. Demnach verspricht der Erwerb des Ensembles dem Käufer, aber auch den Mietern einen hohen Erholungswert. Mit einem Auktionslimit von 4.590.000 Euro ist das Objekt allerdings nichts für den kleinen Geldbeutel.

Ein ehemaliges Rittergut wartet in Oschersleben an der Bode auf neue Besitzer. Das Gutshaus gehörte zuvor zum Kloster Marienthal. Es wurde im Jahre 1806 von Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig an eine wohlhabende Familie verkauft, die ihm 60 Jahre später die Form verlieh, die es heute besitzt. Zu dem Haupthaus gehören außerdem mehrere Nebengebäude und eine Gesamtgrundfläche von 7.363 Quadratmetern. Kosten soll es den oder die neuen Besitzer 269.000 Euro.