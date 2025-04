Berlin - Ob Schokolade, Chips oder Fruchtgummis: Zu einem gemütlichen Filmabend auf der Couch oder einer langen Gaming-Session dürfen für viele die passenden Snacks und Getränke nicht fehlen. Doch nach dem Genuss bleibt oft eine Menge Verpackung übrig, die sachgerecht entsorgt werden muss. Wer sie richtig trennt, hilft beim Recycling wertvoller Rohstoffe.

Die Initiative „Mülltrennung wirkt“, erklärt, worauf bei der Entsorgung zu achten ist.

Chipsdosen, Knabberverpackungen & Co.

Viele Chipsdosen sind sogenannte Verbundverpackungen, die aus beschichteter Pappe, Metall oder Kunststoff bestehen. Diese müssen in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Das gilt auch für Kunststoffdeckel und Plastikschalen, wie sie für Snacks wie Salzstangen verwendet werden. Aluminium- oder Weißblechdosen, zum Beispiel für Erdnüsse, gehören ebenfalls in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack.

Da Deckel und Verpackungen oft aus verschiedenen Materialien bestehen, ist es wichtig, diese getrennt voneinander zu entsorgen, so die Initiative „Mülltrennung wirkt“. Auf diese Weise können die Sortieranlagen die unterschiedlichen Materialien korrekt trennen und recyceln.

Gummibärchentüten und Papierverpackungen – was kommt wohin?

Wenn die letzten Gummibärchen vernascht sind, kommt die leere Tüte in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Das gilt auch für alle anderen Kunststoffverpackungen, zum Beispiel für Lakritz oder Bonbons. Bei Verpackungen aus Pappe, etwa für Kekse oder Schokolade, ist laut „Mülltrennung wirkt“ der Altpapiercontainer der richtige Ort.

Verpackungen vom Lieferdienst – was tun mit Pizzakarton und Co.?

Wer beim Chillen nicht selbst kochen möchte, bestellt oft beim Lieferdienst. Doch auch hier bleibt Verpackungsmüll zurück. Leere Aluminium-Menüschalen gehören in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Auch Verbundverpackungen wie Isolierverpackungen für warme Speisen - etwa Pommes oder Frühlingsrollen - müssen dort entsorgt werden. Und was ist mit dem Pizzakarton? Der gehört nicht in die Gelbe Tonne, sondern in den Altpapiercontainer – allerdings nur, wenn keine Essensreste mehr drin sind.

Glasflaschen und Getränkekartons richtig recyceln

Leere Getränkekartons gehören in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Glasflaschen, die kein Pfand haben, müssen hingegen nach Farbe getrennt im Altglascontainer entsorgt werden. Weiße, grüne und braune Flaschen gehen in die jeweils dafür vorgesehenen Container. Bunte Flaschen wie blaue oder rote gehören in den Container für grünes Glas, so „Mülltrennung wirkt“.

E-Zigaretten: Achtung Brandgefahr!

Nach dem Snacken noch vapen? Wer E-Zigaretten benutzt: Diese Geräte enthalten Lithium-Ionen-Batterien und dürfen keinesfalls im normalen Müll landen. Wenn E-Zigaretten im Hausmüll entsorgt werden, besteht die Gefahr, dass die Batterien in Entsorgungsfahrzeugen oder Sortieranlagen in Brand geraten. Das kann gefährlich werden.

Also: E-Vapes, ob Einweg oder Mehrweg, müssen als Elektroschrott abgegeben werden, erklärt die Initiative. Am besten bringt man sie zu einer Sammelstelle für Elektrogeräte, zum Beispiel beim Wertstoffhof oder im Handel.