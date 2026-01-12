Das bisschen Haushalt macht sich von allein? Nicht so ganz. Aber mit diesen Tipps schaffen Sie es in wenig Zeit, Ihre Wohnung vorzeigbar für Gäste zu machen.

So ist die Wohnung in einer halben Stunde fit für Gäste

Wohn- und Esszimmer, Küche, Bad und Flur stehen bei einem schnellen Hausputz im Fokus.

Düsseldorf - Kurzfristig angekündigte Gäste, und nicht viel Zeit, um vor einem Besuch die ganze Wohnung auf Vordermann zu bringen? Macht nichts - wer weiß, wo man ansetzen muss, kann in rund einer halben Stunde die Wohnung vorzeigbar machen, heißt es von der Verbraucherzentrale NRW.

Denn Gäste sehen in der Regel nur das Wohn- und Esszimmer, Küche, Bad oder WC sowie den Flur. Konzentriert man sich auf diese Räume, können Schlaf- oder Kinderzimmer außen vor bleiben.

Lüften und Kram aufsammeln

Grundsätzlich gilt: gründlich lüften, denn miefiger Geruch fällt laut der Verbraucherzentrale als Erstes auf. Außerdem herumliegenden Kram bei einem Rundgang durch die Zimmer einfach in eine Kiste packen und diese im Schlafzimmer verstecken.

Gründlich geht anders, aber das können Sie konkret in den einzelnen Zimmern tun, um einen einigermaßen aufgeräumten Eindruck zu machen:

Wohn- und Esszimmer

Schütteln Sie die Kissen auf dem Sofa durch, falten Sie Decken ordentlich zusammen. Stapeln Sie Zeitungen und Magazine. Wischen Sie Sofa- und Esstisch ab und saugen Krümel unter dem Esstisch weg.

Küche

Wischen Sie den Herd und die Arbeitsplatten ab. Schmutziges Geschirr kommt in die Spülmaschine, Sperriges in den Ofen. Das sieht man nicht, wenn ein Küchenhandtuch davorhängt.

Bad/WC

Während Essigreiniger in der Toilettenschüssel einwirkt, räumen Sie Zahnpastatuben und -bürsten in die Schränke oder stellen sie ordentlich nebeneinander. Waschbecken, Armaturen und Ablagen abwischen, den Spiegel abwischen und mit einem Fenstertuch nachpolieren. Ein frisches Händehandtuch aufhängen. Die Kloschüssel mit der Bürste schrubben und mit einem Lappen über die Brille wischen.

Flur

Jacken aufhängen und bei Bedarf manche ins Schlafzimmer legen, um genug Platz für den Besuch an der Garderobe zu schaffen. Schuhe nebeneinander stellen, Mützen, Schals und Handschuhe verstauen. Es ist noch Zeit? Dann in Flur und Küche kurz staubsaugen – aber nur da, wo man es sieht.

Wichtig: Die letzten fünf Minuten werden reserviert, um sich selbst herzurichten. Sprich: den Pulli wechseln, Deo drauf, Haare kämmen - und dreimal tief durchatmen.