Terrassen- und Balkontüren: Was bei der Auswahl in einem großen Haus zu beachten ist

Kaum ein Haus hat heute keine Terrassen- oder Balkontür. Das gilt für Einfamilienhäuser genauso wie für Mehrfamilienhäuser. Ohne die passende Tür kann ein Balkon oder einer Terrasse nicht existieren. Doch in diesem Fall gilt, wer die Wahl hat, hat auch die Qual. Genau aus diesem Grund macht die Auswahl der perfekten Tür auch viel Arbeit, denn das Angebot an Modellen ist riesig und die Sicherheitsausstattungen sind es auch. Für die meisten Hausbesitzer gilt jedoch: Individualität ist Trumpf.

Erlaubt ist was gefällt

Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und so wundert es nicht, dass es eine große Auswahl an Materialien gibt, aus denen die Türen gefertigt sind, wie ein Blick auf https://oknoplast.de/balkon-terrasse/ zeigt. Von Holz über Kunststoff bis hin zu Metall ist alles zu haben. Doch auch eine Kombination der Materialien ist möglich. So gibt es etwa Kunststoff-Metall-Terrassentüren, aber auch Holz-Metall-Balkontüren. Jeder kann also individuell entscheiden, was zu ihm passt und was seinen Bedürfnissen entspricht. Klar ist, Balkon- und Terrassentüren sind gefragt, aber sie gehören nicht nur zu modernen Wohnbauten einfach dazu. Schließlich lassen die großen Balkon- und Terrassentüren viel Licht in das Haus und vermitteln so ein Gefühl von Leichtigkeit. Die Wohnräume werden harmonisch mit der Außenwelt verbunden.

Welche Türlösung ist die Beste?

Das hängt nicht nur vom individuellen Geschmack ab, sondern auch von der Größe und Architektur des Hauses, der Raumsituation und den persönlichen speziellen Bedürfnissen. Daraus resultiert beispielsweise, dass die Tür barrierefrei sein muss. Ansonsten haben alle Balkon- und Terrassentüren eines gemeinsam: Sie bieten den perfekten Schallschutz, eine ausgezeichnete Wärmedämmung, sind langlebig und stabil.

Wer beim Bau seines Hauses bereits an das Alter denkt, der wird sich nicht nur für eine schöne Tür entscheiden, sondern auch eine, die immer passierbar ist, damit sie in der Zukunft nicht behindert. Für Kinder wird die Balkon- und Terrassentür so schnell zur Stolperfalle. Für alte Menschen, die einen Rollator nutzen müssen, aber auch für Rollstuhlfahrer darf die Tür kein Hindernis darstellen. Deshalb ist es gut, wenn die Tür nicht nur barrierefrei, sondern auch extra breit ist. Übrigens, auch eine Erneuerung kann sich lohnen, denn die KfW stellt Förderungen bereit.

Sicherheit ist ein hohes Gut

Die Einbruchszahlen steigen und deshalb sollte man es den Einbrechern auch nicht zu leicht machen. Gerade Balkon- und Terrassentüren werden gern als Schlupfloch für das Eindringen ins Haus genutzt. Deshalb benötigt jede Tür einen stabilen Rahmen und das Glas sollte Sicherheitsglas sein. Dazu braucht es Griffe, die abschließbar sind und Pilzkopfzapfen. Diese können das Aufhebeln der Balkon- und Terrassentür verhindern. Wer dann noch Sensoren installiert, wird gewarnt, sobald Glas zu Bruch geht. Einbrecher haben somit weniger Chancen in Ihr Eigenheim einzudringen.

Klassisch, aber platzsparend

Die Parallel-Schiebe-Kipptür ist die klassische Alternative, wenn es um Balkon- und Terrassentüren geht. Sie hat einen großen Vorteil, durch die Schiebefunktion kann sie sehr viel Platz sparen. Dank der Kippfunktion kann man auch vorteilhaft lüften. Sie ist einfach in der Handhabung, kann auf zwei verschiedene Arten geöffnet werden, ist äußerst langlebig und hat ein starkes Design. Doch sie hat auch einen großen Nachteil, denn sie ist nicht barrierefrei. Wer es sich also leicht machen möchte, der baut eine Automatik mit ein. Dann lässt sich die Tür einfach per Knopfdruck bedienen.

Klassisch und kostengünstig

Jede der klassischen Terrassen- und Balkontüren hat einen Dreh-Kipp-Beschlag. Es handelt sich dabei um bodentiefe Fenster, die über die gleiche Ausstattung verfügen wie normale Fenster. Aus Sicht der Gestaltung können sie ein- oder zweiflügelig sein, aber auch Fixglaselemente enthalten. Sie sind günstig in der Anschaffung, können in Form und Farbe frei gestaltet werden und bieten bei Bedarf Barrierefreiheit. Der Nachteil ist, dass sie viel Platz benötigen, wenn man sie öffnen will.

Panoramablick nach außen

Gerade für große Häuser eignen sich große Glasflächen. Da kommen Hebeschiebetüren wie gerufen. Die Schwelle sieht man kaum und der Übergang nach draußen ist fließend. Sie sind immer barrierefrei und daher auch gut für ältere Menschen geeignet. Für den größtmöglichen Lichteinfall sorgen Panoramafenster. Diese haben einen sehr schmalen Rahmen. Werden sie geöffnet, benötigen sie kaum Platz, dabei kann mit ihnen eine Durchgangsbreite von fünf Meter erzielt werden. In ihrer Optik sind sie einzigartig und sie können flexibel ausgeführt werden. Dabei sind sie einfach in der Handhabung. Wer Wert auf Design legt, hat eine große Auswahl bei dieser Art von Balkon- und Terrassentüren. Diese Tür kann nicht ausgehebelt werden und hat so einen automatischen Einbruchsschutz. Ein großer Vorteil. Dafür sind sie dann aber auch deutlich teurer und können nicht gekippt werden.