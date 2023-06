Klimawandel Brauner Rasen wegen Trockenheit: Gras-Alternativen - So bleibt der Garten grün

In Sachsen-Anhalt ist es wieder warm und trocken. Es herrscht Wassermangel und in vielen Landkreisen wird die Wasserentnahme bereits reguliert. Rasenflächen in Parks oder im heimischen Garten verbrennen aufgrund der hohen Temperaturen. Welche Alternativen gibt es, um den Garten grün zu halten?