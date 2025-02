Berlin - Handyhüllen gibt es in vielen verschiedenen Farben, doch manche greifen auch zur transparenten Variante. Schließlich hat man sich das Gerät ja in der Lieblingsfarbe gekauft, um sie auch zu sehen. Der Nachteil: Transparente Hüllen aus Silikon vergilben mit der Zeit, was alles andere als ansehnlich ist. Muss jetzt Ersatz her - oder bekommt man die Hülle wieder klar?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll eine transparente Handyfülle nach einem Bad in Backpulver und Wasser wieder wie neu aussehen - das verspricht zumindest ein Hack.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Backpulver-Tipp für vergilbte Handyhüllen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Wasser in eine Schüssel füllen. Ein Päckchen Backpulver in die Schüssel geben und umrühren. Die Handyhülle in die Backpulver-Wasser-Mischung legen, sodass sie vollständig davon bedeckt ist. Zwei Stunden einweichen lassen. Danach die Hülle entnehmen, mit klarem Wasser abspülen und abtrocknen.

Fazit: Der Hack ist leider ein Flop. Die Handyhülle lag in unserem Test sogar etwas mehr als zwei Stunden im Backpulver-Wasser-Mix, und es ist keine Besserung zu erkennen - die Hülle ist nach wie vor vergilbt. Damit ist sie entweder ein Fall für die Tonne oder es müssen stärkere (chemische) Geschütze ran.

Gilb vorbeugen

Übrigens: Dass viele transparente Smartphonehüllen überhaupt gelblich werden, liegt am Material Polymer, das sich unter anderem durch UV-Strahlung verfärbt. Wer sein Handy aus der Sonne hält, kann also womöglich vorbeugen. Auch Schmutz, Hautfette und Schweiß können die Vergilbung beeinflussen. Regelmäßiges Reinigen der Hülle ist also auch deshalb ratsam - aus Hygienegründen ohnehin.