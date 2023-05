Berlin - Die meisten Sommerblumen sind Sonnenanbeterinnen. Dennoch müssen alle mit schattigen Balkonen nicht auf prächtig wachsende Pflanzen verzichten. Das sind die Tipps:

- Fuchsie

Ihre Blüten sehen aus wie Glocken. Zwar gibt es auch dezente Varianten mit pastelligem Rosa, bekannter sind aber vor allen die Fuchsiensorten in intensivem Lila und Pink. Bekommen Fuchsien den Sommer über regelmäßig Dünger, blühen sie bis in den Spätherbst hinein, so der Bundesverband Einzelhandelsgärtner (BVE).

- Fleißiges Lieschen

Ihren Namen trägt das Fleißige Lieschen aus guten Gründen: Es blüht und blüht und blüht. Zum Beginn der Balkonsaison ist das Pflänzchen noch klein, im Laufe des Sommers entwickelt es sich aber zu einem dicken Polster.

Die Pflanzen seien relativ durstig, mögen aber keine Staunässe, erläutert Svenja Schwedtke, Gärtnerin aus Bornhöved (Schleswig-Holstein). Überschüssiges Gießwasser muss also durch Löcher im Topfboden abfließen können.

- Begonie

Auch Begonien blühen unermüdlich und entwickeln auf dem schattigen Balkon ihr volles Potenzial. Svenja Schwedtkes Tipp: Verwelkte Blüten regelmäßig entfernen. Umso mehr man darauf achtet, umso schöner erblühten die Begonien.

- Funkie

Nicht jede Pflanze muss hübsch blühen, um toll zu wirken. Funkien beweisen das eindrucksvoll: Ihre Blüte ist eher unscheinbar, ihr Laub ist dafür der Hingucker. Die teils sehr großen Blätter sind oft spannend gemustert.

Funkien wachsen gut im Topf und sehen darin auch ohne Begleitpflanzen toll aus, erläutert Michael Moll, Mitglied im Bund deutscher Staudengärtner. Tipp: An schattigen Stellen eine ganze Sammlung von unterschiedlichen Funkien in Töpfen aufstellen.