Magdeburg/DUR - Das rote oder gelbe Fruchtfleisch der Wassermelone gehört im Sommer einfach dazu. Egal ob im Salat oder pur ist es ein erfrischender Snack in den heißen Monaten. Dabei wird aber oft der weiße Rand, der zwischen Fruchtfleisch und der äußeren Schale liegt, abgeschnitten und entsorgt. Mit ein paar einfachen Tricks kann man diesen Rand zu leckeren Snacks verwandeln.

Sommersnack Wassermelone: Der weiße Rand ist essbar

Ein bis zwei Zentimeter ist der weiße Rand zwischen Schale und Fruchtfleisch breit. Umso reifer die Melone, umso dünner wird auch der Rand. „Dieser weiße Anteil ist essbar und enthält wertvolle Stoffe wie zum Beispiel die Vitamine C und B6“, erklärt Susanne Moritz, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern, auf ihrer Website. Die dunkelgrüne Außenschale ist allerdings tatsächlich ungenießbar und sollte vor der Weiterverarbeitung entfernt werden. Dafür reicht es, das rote Fruchtfleisch vom weißen Rand zu trennen und dann die Schale mit einem Sparschäler zu entfernen.

Der Rand kann klein gewürfelt in Salate oder Smoothies gegeben werden. Wem das zu langweilig ist, der hat noch andere Möglichkeiten um die Reste zu verwenden.

„Watermelon Candy“ aus Wassermelonen-Rand selbst machen

Das dem weißen Fleisch können leckere Snacks gezaubert werden. „Watermelon Candy“ ist mittlerweile eine bekannte Süßigkeit aus Amerika. Wie diese Leckerei ganz einfach selbst gemacht wird, hat der Kanal „plantbasedcouple“ jetzt auf TikTok gezeigt: Für das „Watermelon Candy“ wird der weiße Rand in Stücke geschnitten. Diese werden dann in eine Schüssel gegeben und mit Zucker gut vermengt. Der Zucker sollte die Stücke komplett einhüllen. Danach wird die Mischung eine Stunde stehen gelassen, sodass der Zucker in die Melonenstücke einziehen kann. In einer heißen Pfanne werden die Zucker-Melonen-Stücke danach angebraten, bis es karamellisiert. Danach können die Stücke in kaltes Wasser getunkt werden, sodass der Zucker aushärtet – nötig ist dieser Schritt aber nicht zwingend.

Tipp für einen leckeren Snack: Wassermelonen-Rand süß einlegen

Wem das zu kompliziert ist, der kann mit etwas Geduld auch die Melonenstücke süß einlegen. "Chip" hat dafür ein einfaches Rezept: Der weiße Rand wird wieder in kleine Stücke geschnitten und mit einem Esslöffel Salz und Wasser in einem Topf aufgekocht. Danach Die Melonenstücke kommen danach in ein Einmachglas und werden mit einem Teil Wasser und einem Teil Honig, sowie einem Esslöffel Zucker aufgefüllt. Wer experimentierfreudig ist, kann noch Gewürze wie Zimt, Nelken, Zitrone oder Ingwer in das Glas geben. Wenn die Melonenstücke mit der Flüssigkeit bedeckt sind, wird das Glas verschlossen für mindestens sechs Stunden in den Kühlschrank gestellt. Anschließend sind die Melonenstücke deutlich weicher und süßer.

Indisches Gericht: Wassermelonenreste herzhaft verarbeiten

Im nordindischen Rajashtan gehört der Rand der Wassermelone schon lange mit auf den Tisch. Ein herzhaftes indisches Rezept hat jetzt der Instagram Kanal „rootedinspice“ geteilt. Dafür wird der weiße Rand der Wassermelone in Stücke geschnitten und 20-25 Minuten in Wasser gekocht. Wenn die Melonenstücke mit einer Gabel einfach anzustechen sind, werden sie abgegossen.

In einer Pfanne wird ein Esslöffel Öl erhitzt. Darin werden die Gewürze angeschwitzt: Dafür gibt man jeweils einen Halben Teelöffel Koriander, Chilipulver und Kreuzkümmel in die Pfanne. Dazu kommt eine Prise Kurkuma. Wer es gern scharf mag, kann hier noch getrocknete Chilis mit in die Pfanne legen. Die Gewürze werden dann 30 Sekunden in dem heißen Öl geschwenkt, dann kommen die Melonenstücke wieder dazu. Zum Schluss wird mit Salz und, wer mag, getrocknetem Mangopulver abgeschmeckt.

Wassermelonen-Kerne sind essbar

Nicht nur der weiße Rand zwischen Fruchtfleisch und Schale ist gesund, sondern auch die Kerne. Die Verbraucherzentrale Bayern schreibt dazu auf ihrer Website: „Auch die Kerne der Wassermelone sind essbar, allerdings sollte man diese zerkleinern.“

Im Ganzen verschluckt können die Vitamine und Mineralstoffe nicht vom Körper aufgenommen werden. Hier können Sie lesen, was man alles aus den Kernen machen kann.