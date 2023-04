Streit in Konstanz

Konstanz - Steigende Energiepreise und die Wende hin zu

klimafreundlichem Strom: Für Verbraucher gibt es aktuell genug

Gründe, sich für eine Solaranlage auf dem Balkon zu entscheiden. Auch

aus der Politik gibt es Rückenwind. Doch die Praxis zeigt: So manche

Hürden dafür sind noch nicht aus dem Weg geräumt.

Am Bodensee kämpft Michael Breuninger seit Jahren für ein kleines

Solarkraftwerk auf seinem Südbalkon. Zwei Module hat der

Wohnungseigentümer angeschafft. Nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs

und den gestiegenen Energiekosten ließ der 62-Jährige die Anlage

schließlich von einem Fachmann befestigen.

Er habe sich ordentlich vor der Anschaffung informiert, sagt der

Hotelkaufmann. Eine Genehmigung von der Bundesnetzagentur habe er

sich im April 2020 geholt. Mit einer Registrierungsnummer sei er dann

zu seinem Stromanbieter gegangen, der das Balkon-Kraftwerk innerhalb

eines Tages genehmigt habe. „Die haben das Vorhaben direkt

unterstützt“, so Breuninger.

Eigentümergemeinschaft stimmt gegen Solarmodule

Weniger Unterstützung dagegen gab es von seiner

Eigentümergemeinschaft im Haus. Wegen der Optik hatte sich eine

kleine Mehrheit der Eigentümer in zwei Versammlungen gegen die von

außen sichtbaren Solarmodule entschieden, wie Breuninger berichtet.

Nun will die Eigentümergemeinschaft vor Gericht erzwingen, dass

Breuninger seine Anlage wieder abmontieren muss.

In erster Instanz bekamen die Eigentümer vor dem Konstanzer

Amtsgericht auch Recht (Az. 4 C 425/22 WEG). Im Gesetz ist aktuell

eindeutig geklärt, dass Eigentümergemeinschaften bei den

Mini-Solaranlagen für den Balkon das letzte Wort haben. Ohne die

Zustimmung der Hausbewohner geht nichts.

Eine gesetzliche Hürde für die Anlagen, die Bundeswirtschaftsminister

Robert Habeck (Grüne) in einer kürzlich vorgestellten

Photovoltaik-Strategie aus dem Weg räumen will. Demnach sollen

Eigentümer und Mieter einen Anspruch auf die Zustimmung für ein

Balkonkraftwerk bekommen - ähnlich wie schon bei

E-Auto-Ladestationen. Damit würden die Mini-Solaranlagen in den

Katalog der sogenannten privilegierten Maßnahmen aufgenommen.

Auf Bewegung in der Rechtslage hofft auch Breuningers Anwalt Sascha

Händle. Für seinen Mandanten habe er am Landgericht Karlsruhe

Berufung gegen das Konstanzer Urteil eingelegt, sagt Händle. Bis der

Fall terminiert werde, könne es aber noch dauern. Solange dürfe die

Anlage auch erstmal stehen bleiben.

Erscheinungsbild wird wichtig bleiben

Das optische Erscheinungsbild könnte aber auch nach einer

Gesetzesänderung ein wichtiger Faktor bleiben, sagt Gerold Happ vom

Eigentümerverband Haus und Grund. Die Gemeinschaft müsse die

Installation in dem Fall zwar erlauben, sie dürfe eventuell aber

immer noch entscheiden, wie und wo genau die Installation erfolge.

„Die Anlage wäre also auch in diesem Fall widerrechtlich installiert

worden“, sagt Happ mit Blick auf den Konstanzer Fall.

„Jetzt können wir nicht mehr zurückrudern, weil wir nicht mehr für

uns alleine kämpfen“, sagt Breuninger. Viele Menschen mit ähnlichen

Anliegen hätten sich schon bei ihm gemeldet. Sie hätten den Streit um

die grüne Energie beobachtet und könnten es nicht nachvollziehen,

dass solche Hürden aufgebaut würden.

Das Bundeswirtschaftsministerium verweist auf Branchenangaben, wonach

in Deutschland mehr als 250.000 Mini-Solaranlagen mit einer

Gesamtleistung von schätzungsweise 100 Megawatt in Betrieb seien. Von

manchen Kommunen werden die Anlagen gefördert. In Baden-Württemberg

liegt die Zuschusshöhe laut Wirtschaftsministerium bei 200 Euro pro

Anlage.

Strom der Solaranlage fließt ins Hausstromnetz

Das technische Prinzip der Solaranlagen ist simpel: Das Solarmodul

auf dem Balkon wird mit einem Wechselrichter verbunden. Dieser

wandelt den Gleichstrom aus den Modulen in den haushaltsüblichen

Wechselstrom um. Der Wechselstrom gelangt über einen Stecker und eine

normale Steckdose ins Hausstromnetz. Scheint ausreichend Sonne,

werden Geräte in der Wohnung wie die Waschmaschine oder der

Geschirrspüler mit Strom aus den Modulen versorgt. Reicht die Menge

nicht aus, kommt Strom vom Netzbetreiber hinzu.

Aktuell ist für den Anschluss ein Fachmann nötig, weil die

Solaranlage nicht einfach über einen normalen Doppelstecker

angeschlossen werden darf. Auch das will Habeck ändern und den

Anschluss über den sogenannten Schukostecker erlauben. Das Ganze soll

so einfach sein, dass jeder so eine Anlage selbst in Betrieb nehmen

kann.