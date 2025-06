Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Tipp gegen Socken-Schmuddel hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin - Weiße Socken sind ein modischer Allrounder: Wirklich schön sind sie aber nur, solange sie wirklich weiß sind. Denn leider sieht man Verschmutzungen bei ihnen besonders schnell. Wie wird man Grauschleier und Co. wieder los?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So sollen weiße Socken mit Hilfe von Hausmitteln wieder strahlend weiß werden.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Hausmittel-Tipp für weiße Socken in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's:

Zwei Esslöffel Salz und vier Esslöffel Zitronensäure in ein Gefäß (etwa ein Schraubglas) füllen

Socken hineinlegen und zwei Esslöffel Natron darüber streuen

Drei bis vier Alufolie-Kugeln auf die Socken legen

Heißes Wasser darüber gießen

30 Minuten warten

Socken herausnehmen, ausspülen und trocknen lassen

Vorsicht, Gemisch schäumt über!

Fazit: Strahlend weiß ist anders. Der Hack bringt leider nicht den gewünschten Effekt, die Socken sehen nach der Behandlung unverändert aus. Bei hartnäckigen Verschmutzungen haben die verwendeten Hausmittel also keine Chance.

Wer den Hack dennoch ausprobieren will, sollte vorsichtig sein. Das Gemisch schäumt nach dem Aufgießen mit Wasser über - das Gefäß also am besten im Waschbecken platzieren.

Wie bleiben Socken möglichst lange weiß? Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel empfiehlt für weiße Wäsche Voll- oder Universalwaschmittel - etwa in Form von Pulver oder Tabs. Baumwolle und Synthetik lassen sich bei Temperaturen bis 60 Grad waschen.