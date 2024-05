Wie oft waschen Sie Ihr Bettzeug? Eine Frage, die nicht jeder gern beantworten dürfte. Die gute Nachricht: Zweimal wöchentlich muss es auch in der warmen Jahreszeit nicht immer sein.

Frankfurt/Main - Frisch gewaschene Bettwäsche fühlt sich gut an. Doch ob man sie im Sommer häufiger wechseln sollte als im Winter, das hängt laut Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) auch von den eigenen Gewohnheiten ab. Etwa davon, was man nachts am Körper trägt.

Menschen, die nackt schlafen, sollten ihre Bettwäsche demnach beispielsweise mindestens einmal pro Woche wechseln - und zwar nicht nur die Bett- und Kopfkissenbezüge, sondern auch das Laken. Gleiches gilt für Menschen, die nachts stark schwitzen. Für alle anderen sei ein Wechsel in zweiwöchigem Turnus ausreichend, so der IKW.

Bunte Bettwäsche wäscht man dann übrigens am besten mit Colorwaschmittel bei maximal 60 Grad. Bei weißer Bettwäsche empfiehlt der Verband 40 Grad - und Voll- beziehungsweise Universalwaschmittel. Nicht vergessen: Auch Kissen und Betten selbst verschmutzen durch die tägliche Benutzung - und vertragen regelmäßig eine Wäsche oder Reinigung.