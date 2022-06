Tierschutz Hunde im heißen Auto – Wann wird es gefährlich und was darf ich tun?

Mit den jetzt wieder steigenden Temperaturen leben Hunde im Auto gefährlich. Regelmäßig müssen Polizei und Feuerwehr in den Sommermonaten Tiere aus überhitzten Fahrzeugen retten. Warum selbst 20 Grad gefährlich werden können und was Passanten machen können, wen Sie ein eingeschlossenes Tier in Not sehen.