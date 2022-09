iPhone 14 vorgestellt - Vorverkauf startet am Freitag: So teuer ist das neue iPhone

Apple hat am Mittwoch neue Modelle seiner iPhone-Serie vorgestellt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das neue iPhone 14.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa – Seit 2007 stellt Apple im Jahrestakt neue Varianten des iPhones vor. Demnächst soll das iPhone 14 auf dem Markt erscheinen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das neue iPhone.

Ankündigung beim Apple Event im Livestream: Wann wird das iPhone 14 vorgestellt?

Das neue iPhone 14 wurde offiziell beim Apple Event am Mittwoch, 7. September 2022 vorgestellt. Die Veranstaltung wurde ab 19 Uhr per Livestream auf dem YouTube-Kanal von Apple übertragen.

Alternativ können Sie die Vorstellung des neuen iPhones auch direkt hier als Wiederholung ansehen:

Erscheinungsdatum und Vorbestellung: Wann soll das neue iPhone 14 rauskommen?

Das neue iPhone 14 soll in Deutschland ab dem 16. September 2022 offiziell erhältlich sein. Vorbestellung sind jedoch bereits ab Freitag, den 9. September möglich. Der Vorverkauf startet an diesem Tag um 14 Uhr.

iPhone 14: Welche neuen Apple-Modelle gibt es?

Das neue Iphone soll in vier Modellvarianten erscheinen, die sich sowohl in der Größe als auch in der Ausstattung unterscheiden. Ein kleineres iPhone Mini wird es diesmal nicht geben.

Folgende Varianten werden angeboten:

iPhone 14 (6,1 Zoll)

iPhone 14 Plus (6,7 Zoll)

iPhone 14 Pro (6,1 Zoll)

iPhone 14 Pro Max (6,7 Zoll)

Neue Features: Was kann das iPhone 14?

Als Prozessor soll in den Basismodellen der A15 aus dem Vorjahr zum Einsatz kommen, die Pro-Modelle sollen bereits mit dem neuen A16-Chip ausgestattet sein. Zu den Innovationen gehört neben der Möglichkeit, Notfall-Nachrichten per Satellit abzuschicken, ein ständig aktives Display bei der teureren Pro-Version des iPhone 14.

Die Funktion, Notfall-Nachrichten per Satellit abzuschicken, wird zunächst nur in den USA und Kanada verfügbar sein und für Käufer eines iPhone 14 die ersten zwei Jahre kostenlos sein.

Die teureren Pro-Modelle des iPhone 14 bekommen unter anderem einen verkleinerten Ausschnitt auf dem Display für Selfie-Kamera und Gesichtserkennung.

Die Kamera selbst soll mit einem neuen Bildsensor ausgestattet sein, der 48 Megapixel statt bislang 12 Megapixel Auflösung ermöglicht.

iPhone kaufen: Was soll das iPhone 14 kosten?

Die neuen Geräte werden quer durch die Bank teurer als ihre Vorgänger. Das Grundmodell des iPhone 14 kostet 999 Euro gegenüber 899 Euro beim iPhone 13. Die Preise für das iPhone 14 Pro fangen nun bei 1.299 Euro statt zuvor 1.149 Euro an.

Beim größeren Pro Max sind es jetzt mindestens 1.449 Euro statt zuvor 1.249 Euro. Und das teuerste iPhone, das Pro Max mit einem Terabyte Speicher, kostet nun 2.099 Euro - 250 Euro mehr als beim iPhone 13

Neues iPhone 14: Welche Farben wird es geben?

Das iPhone 14 sowie das iPhone 14 Plus sollen in den Farben Midnight, Blue, Starlight, Purple und (PRODUCT)RED angeboten werden. iPhone 14 Pro und iPhone Pro Max erscheinen in den Farben Deep Purple, Silver, Gold und Space Black.

Die neuen iPhone 14 Telefone sind auf einer Apple-Veranstaltung auf dem Campus des Apple-Hauptquartiers. Foto: Jeff Chiu Foto: Jeff Chiu/dpa/ AP

Nachfolger für iPhone 14: Wann kommt das iPhone 15 raus?

Ein Nachfolgemodell für das iPhone 14 wurde bislang nicht angekündigt. Es ist jedoch zu erwarten, dass ein mögliches iPhone 15 im September 2023 vorgestellt werden könnte.