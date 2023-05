London - JD Gaming hat das Mid-Season Invitational in League of Legends gewonnen und damit ein Happy End der Underdog-Geschichte des Konkurrenten Bilibili Gaming verhindert. Im rein chinesischen Finale des MSI setzte sich der LPL-Meister gegen den LPL-Zweiten mit 3:1 durch.

„Ich bin sehr glücklich, diese Ehre an meinem Geburtstag zu haben“, sagte JDGs Midlaner Zhuo „knight“ Ding laut einer Übersetzerin nach dem Spiel auf der Bühne - wobei knight eigentlich erst am Tag nach des Finales Geburtstag hatte. Neben einer Torte bekam er auch den Titel als wichtigster Spieler des Finalspiels verliehen. „Wir haben so viele Leute, die hier für uns jubeln - das fühlt sich so gut an!“

Mid-Season Invitational: JDG Favorit im Finale

JDG ging als klarer Favorit ins Finalspiel. Der chinesische Meister hatte BLG nicht nur im Frühlingsfinale der LPL besiegt. Auch beim MSI gelang JDG bereits ein klarer 3:0-Sieg in der zweiten Runde der Upper Bracket.

BLG musste sich daraufhin durch die Lower Bracket kämpfen und legte dort einen beeindruckenden Lauf hin. Nicht nur eliminierte die Mannschaft den europäischen Vertreter G2 Esports (3:1). In den weiteren Runden fegte BLG auch die beiden koreanischen Teams Gen.G (3:0) und T1 (3:1) aus dem Turnier.

Bei der Pressekonferenz des Verliererteams nach dem Finale herrschte Grabesstimmung. Aber: „Ich denke, wir haben eine ordentliche Leistung gebracht“, sagte Supportspieler Luo „ON“ Wenjun einer Übersetzerin zurfolge.

Bin: „Darauf bin ich stolz“

Etwas ausführlicher wurde Toplaner Chen „Bin“ Zebin. „Wir haben bei diesem Turnier auf jeden Fall etwas geschafft“, sagte er laut einer Übersetzerin. „Wir haben zwei LCK-Teams eliminiert, ich glaube, das hat noch kein LPL-Team geschafft. Darauf bin ich stolz. Wir haben im Finale zwar nicht gewonnen, aber wir haben alles gegeben.“

Während des Finales hatten beide Teams das Publikum, nach Veranstalterangaben rund 3200 Menschen, hinter sich. Nach dem Lauf durch die Lower Bracket war allerdings ein leichter Sympathie-Bonus für BLG zu spüren.

Westliche Teams ohne große Erfolge

Das Mid-Season Invitational ist das zweitwichtigste Turnier im jährlichen League-of-Legends-Turnierkalender. Das Format wurde in diesem Jahr umgestellt: Es nehmen mehr Teams der vier großen Ligen LPL, LCK, LEC und LCS teil. Außerdem haben die Playoffs ein neues System mit einer Upper und einer Lower Bracket, die es Teams erlaubt, eine Serie zu verlieren.

Die Vertreter der westlichen Ligen waren im neuen Format wenig erfolgreich: In den Playoffs konnte weder ein LEC-, noch ein LCS-Team eine Serie gewinnen. Aus der LEC waren G2 Esports und Mad Lions angereist.